【元朗襲擊】港鐵五線473車長實名聯署　促港鐵道歉認決策失當 (23:00)

港鐵回覆《明報》查詢表示，一直透過不同渠道與員工保持緊密溝通，公司管理層近日已與不同組别的員工會晤，聽取意見並討論如何加強各項安排，以保障員工及乘客安全。港鐵又稱，會因應車站附近的公眾活動，密切留意車站情況，將靈活調配人手盡力維持服務，並已要求警方加派人手於車站巡邏及處理治安事件。

【21:42】有網民在連登討論區上載圖片，表示160名分別屬西鐵線及馬鞍山線的列車車長，亦實名聯署提出同樣訴求。

【16:18】西鐵元朗站周日（21日）晚上發生白衣人襲擊市民事件，其中有白衣人衝入車廂暴打乘客，當時列車卻開廣播要求乘客落車，做法備受批評，事後更有當晚車務控制中心、車長及車務職員的對話錄音流出，顯示控制中心當晚是知悉月台及車廂出現打鬥。

一眾將軍澳線列車車長昨日（25日）實名聯署，要求港鐵正視事件，並提出三項訴求要求港鐵回應，以恢復一眾車長執行職務的信心，否則不排除作進一步行動，包括要求港鐵發新聞稿，公開承認中央控制中心決策失當並道歉，指明當晚的清客安排並非車長一人的責任，以減低社會針對車長及前線員工的輿論壓力；另外亦要求港鐵追究並譴責警方21日當晚救援遲鈍，要求警方答覆日後若發生同類事件如何安排，以保障前線員工與乘客的安全；以及要求管理層與前線員工共同制訂及商討有關8月4日將軍澳遊行時的安全措施與指引，以恢復前線員工執行職務的信心。

聯署聲明指出，將軍澳線共有91名車長，參與今次聯署的有77人，佔整體84.6%。

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