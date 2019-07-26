【逃犯條例】港大社工系舊生聯署　籲羅致光勸政府設獨立調查 (15:28)

以下為公開信內容：

羅致光老師：

自從政府提出《逃犯條例》修訂及其後的反修例運動開始以來，我們這群曾經受教於你的社工舊生，每日跟全港市民一樣，憂心忡忡。我們相信你也一樣，正擔心香港的命運。

自你上任局長以來，作為你的學生，我們多少感到欣喜，並一直期望你能以社會工作的核心價值，為香港社會的發展作出最大的貢獻。兩年多以來，你推行的政策和措施中，即使部分我們不同意，仍然選擇相信你願意努力，在一些基本的價值觀念上和我們仍然一致。就《逃犯條例》的修訂一事上，你作為政府的問責官員，你要維持與政府立場一致，我們當中即使有不少人難以理解，也只能接受你有這方面的堅持。

可是，事情發展至今，黑幫肆意襲擊市民，傷及無辜，而警方卻沒有履行維護法紀、保障市民生命財產的職務，造成社會極大的恐懼和創傷，終身難以忘滅。現在，社會上有不少人質疑警察是否默許黑幫襲擊行動，市民質疑政府是否有能力保障他們的人身安全，不少人感到極度憤怒和不安。指責政府涉黑，或許並無確實證據，可是市民此刻所見所感，也絕對不能忽視。作為我們的老師、一個社會工作專業人員、一個社會工作教育工作者的你，也不可能無視市民此刻擔憂我們的基本人道價值受到挑戰。

CK（羅致光），社會各界的訴求，清晰明確。我們懇請你發揮社工良心，勸說特首和問責團隊撥亂反正，以正面行動回應市民的訴求，成立獨立調查委員會全面調查事件真相，釋除公眾疑慮，平息風波，制止暴力。

若你盡了最大努力仍未能有效說服政府走回正軌，請你認真考慮一下離開政府，在其他崗位繼續為社會發光發熱。

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