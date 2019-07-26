【七警案】官稱沒證人從片段認出兩人　存合理疑點兩被告獲撤罪 (15:00)

上訴庭認為，本案令警隊的聲譽在公眾面對蒙受損害，破壞香港國際形象，動搖市民對警隊及法律的信心；即使原審法官認同其時警員承受極大的壓力，但面對從未發生過的大型失序的示威活動，警員無可避免地被捲入其中。

上訴庭在判辭引用朱經緯案的案例，指佔中是警隊面臨的「非常時期」，對於有警員作出公眾不能寬恕的行為，法庭予以同情；上訴庭同意上述說法，但補充指無論各上訴人面臨再大的侮辱和挑釁，他們對曾健超所作的行為，令人震驚及無可辯解，故此必須判處即時監禁。

上訴人爭議涉案的無綫電視新聞錄影片段，指真確性及可呈堂性受質疑，認為原審法官錯誤地接納為「表面證供」。上訴庭在判辭指，據1972年的英國案例分析，法庭須考慮該片段由拍攝到呈堂之間，經過「機率衡量」以判斷其真確性，而曾健超的證供能保證片段呈現事件發生的先後次序，加上原審法官已進行正確「機率衡量」的測試，仔細地在毫無合理疑點下，裁定涉案7條影片均為真確。

上訴庭又指，考慮今次上訴的關鍵，是涉事警察參與毆打過程的整體背景，以及是否能辨認出涉事者。上訴庭認為，審訊時沒有任何證人，從影片及相片中辨認出劉興沛及黃偉豪，這令得二人有別於其他上訴人，而且劉興沛只是負責拍攝錄影，不屬於快速應變部隊；而原審法官只是憑其判斷，認為從片段中能辨認出劉興沛部分容貌。但上訴庭指，原審法官沒有其他片段材料以作比較或測試，其判斷基礎危險及不穩妥。

至於黃偉豪，原審法官認為因他屬於快速應變部隊，且根據曾健超供稱，其中一名警員戴「黑超」，就判斷黃曾出現在案發現場及參與襲擊，但上訴庭直指理據薄弱及存有合理疑點。

至於刑期上訴方面，上訴庭同意其餘5名上訴人的30個月量刑起點過重，決定改以24個月及21個月作起刑點，另考慮到5人服務社會多年，本案必定令他們在事業上失落，尤其是其長俸，因此分別向5人減刑6個月。

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