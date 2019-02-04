前警員出獄後再犯案　 用他人身分證盜存款657萬元 (14:34)

被告陳榮佳（62歲）1975年加入警隊，2007年因牽涉一宗與駕駛相關的案件被辭退，他今日承認3項串謀盗竊及兩項盗竊罪。案中涉及3名事主，包括張增平、李卓富及王德賢，3人共被盗去約657萬元。

辯方求情稱，被告認罪且表現合作，現已感後悔，又透露被告自被警隊辭退後，有賭博習慣，早年在深圳賭錢欠下30萬元，無力還錢下遭人到家中恐嚇，才逼不得已犯案，更透露被告只能分贓一成。

根據案情，被告去年1月13日前往花旗銀行分行，向銀行職員出示男子張增平的身分證，職員信以為被告就是張增平，應被告要求更改了張增平帳戶個人密碼及發出推薦信，信上顯示結餘及開户日期等資訊。約一個月後，被告前往另一間花旗銀行分行，再出示張增平身分證，希望索取帳戶號碼提示卡。惟銀行職員當時已知道張增平就遺失身分證報失，遂馬上報警。

警方調查下發現，被告去年1月及2月，分別使用另外兩名男子李卓富和王德賢的身分證，先後到電訊公司補發手機SIM卡，及盜取他們在兩間銀行存款；被告又利用王德賢的身分證，向滙豐銀行申請透支獲160萬元。後來，一名男子於去年2月13日在金飾珠寶店「老鳳祥銀樓」購入價值349萬元金條，被告則於翌日將王德賢户口內共349萬元轉賬至「老鳳祥銀樓」。

被告警誡下指出，上述人士所遺失的身分證，均由兩個名為「O記」和「天真」的內地人交給他，被迫只按兩名內地人指示行事，又稱犯案因為「欠人很多錢」。

據報，被告2005年任職交通警期間，「秘撈」兼職的士司機時衝紅燈，撞向兩車後不顧而去，事後要求行家好友「頂包」被拒。被告兩年後危駕罪成被判罰款，隨即被警隊勒令退休，其後「頂包」一事被揭發，被裁定妨礙司法公正罪成，入獄1個月。

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