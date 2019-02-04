【逃犯條例．短片+多圖】航空界機場集會要求撤回修例　發起人稱高峰1.5萬人參加警稱4000 (22:44)

【22:28】機場集會發言人表示，明早（27日）11時會前往特首辦，遞交今日收集到的聯署請願信。截止今晚9時45分，共有21,082人參與聯署，當中8782個聯署來自航空界，其餘約12,300個則來自普通市民及遊客。發言人又表示，集會最高峰時期坐滿機管局所批的接機大堂A、接機大堂B及接機大堂B外延伸位置，約有15,000人。發言人其後呼籲，參加者可收拾東西離去。

【19:20】機場接機大堂B對開最新開放區域已有市民加入靜坐。另有示威者揮動美國國旗，促請美國國會通過《香港人權及民主法案》，讓香港達致2020年立法會全面普選；亦有人大叫「Don't trust Hong Kong Police」。

【18:41】機場有人透過擴音器告知在場人士，接機大堂A、B均已接近飽和，指出機管局已經開放接機大堂B對開位置，呼籲想參加集會人士前往該處。現場氣氛和平，集會參加者不斷叫口號，又不時高唱《Do You Hear The People Sing》。

【17:10】集會發起人表示，截至下午3時45分，已收集14,600個聯署，其中5620個來自機場職員。發起人強調，集會沒有任何組織或工會參與，只有一班發起人，無分航空公司或機場職員、無分空中服務員或地勤人員，「我們只是香港人」。

【16:11】集會發起人持咪宣讀請願書，並公布約有2500人參與集會。集會人士並向旅客派傳單，大叫「Dont trust the police」，又高舉「tourist warning」字牌。

【15:00】有人持咪宣布，因接機大堂B已幾乎坐滿，呼籲集會人士可到接機大堂A。

【14:51】至下午近3時，現場有約700人參與集會。

【14:02】一班航空界職員發起「和你飛」集會，約300人下午1時聚集於香港國際機場一號客運大樓靜坐。有市民高舉「接良知HK726」紙牌。其間，有人帶領高叫口號，大叫「沒有暴動，只有暴政」、「林鄭下台」、「香港人加油」，以及英文口號「Carrie Lam go to hell」；又設屏幕播放展示近日反對修訂《逃犯條例》運動影片，邀請市民身穿黑衣、戴頭盔口罩參加集會。

現場亦設有位置讓市民簽署聯署信，下午1時45分所見，有約十多人排隊簽名。公民黨立法會議員楊岳橋及譚文豪亦在場。

機管局有職員指出，今日因應活動，加強了保安人手。

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