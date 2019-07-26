【逃犯條例】4警協會去信特首　反對政府成立獨立調查委員會 (17:32)

4個警察協會，包括警司協會、警務督察協會、海外督察協會和警察隊員佐級協會，在信中促請特首拒絕成立獨立調查委員會，以「無負警隊一直對特區政府的支持」。信件又提及，近日社會衝突愈演愈烈，警方近日執法成效強差人意故被誣蔑。

警察評議會職方秘書處行政主任回覆本報查詢時，確認4個協會日前發信特首，表達反對成立獨立調查委員會。被問及特首有否回應信件，以及協會會否有進一步行動施壓，有份聯署的協會並無回應。

警察隊員佐級協會另外亦發表聲明，譴責周日（21日）示威者圍堵中聯辦為「辱國」，亦斥示威者為「暴徒」、「蟑螂」。就元朗襲擊事件，聲明斥當晚有人「意圖癱瘓報案系統」並「意圖製造警方見死不救的假象」，聲明更形容元朗襲擊事件為「集體打鬥」，稱警方會把使用暴力者繩之於法。

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