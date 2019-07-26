【逃犯條例】逾百AO發聲明　促特首用心聆聽　設獨立調查委員會 (13:40)

逾100名政務主任（AO）發聲明，要求政府回應民間訴求，包括成立獨立調查委員會調查反修例風波。聲明亦促請警方恪守職責維護香港法治，呼籲警務人員支持成立獨立調查委員會，以重建警民互信。政務主任總數逾700人，即聯署者佔約七分之一。
聲明收集了逾百張現職政務主任的通行證相片，當中包括助理秘書長及首席助理秘書長。聯署人在聲明中「以最嚴肅、最謙卑的心情懇求特首用心聆聽社會的聲音」，促請特首回應民間訴求，包括成立獨立調查委員會，調查近月反修例風波引起的大小事件。
聲明呼籲所有警務人員支持成立獨立調查委員會，讓警隊能與一眾市民重建互信；希望他們繼續嚴格遵守《警隊條例》（第232章）及《警察通例》，向廣大市民立下「竭盡所能維護香港法治」的榜樣。
聲明指出，聯署人無意挑戰公務員政治中立原則，但有見近日發生的事件「已令人覺得公務員在執行職務時，無法恪守中立」，不忍公務員辛苦建立的形象毁於朝夕，深信重建市民與政府互信，方可使施政重回正軌。
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