【逃犯條例】新華時評：外部勢力抹黑「一國兩制」意在亂港反華 (14:12)

時評指出，香港回歸以來，一群對中國滿懷敵意的美英政客，不斷借所謂民主和人權議題挑起事端，利用各種機會興風作浪，在香港社會內部製造紛爭、撕裂和對抗，近年外部勢力變本加厲破壞「一國兩制」在香港的實踐，又形容其於香港社會內部製造紛爭是為刷存在感，認為他們愈是無視國際法和國際關係基本準則，愈是暴露內心對中國發展壯大的顧忌和恐懼，愈是突顯其製造香港亂局以遏制中國的險惡圖謀。

時評表示，保持香港繁榮穩定，不僅符合中國的利益，也符合世界各國的利益。唯獨別有用心之徒，才會棄700多萬香港市民的安寧福祉於不顧，一心製造事端、亂港反華，重申作為中國的特別行政區，香港事務純屬中國內政，外部勢力根本沒有任何資格評判「一國兩制」在香港的實踐，根本沒有插手香港事務、干涉中國內政的「治外法權」。

（新華網）

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