【元朗襲擊】航空界近千人聯署譴責政府警方　逾千公務員正商討下一步行動 (12:35)

航空業界聯署截至早上9時15分，已收集到973名業界從業員的聯署照片，當中包括空中服務員、機師、機場地勤人員、民航處職員、機管局職員等。聲明譴責警方對元朗襲擊視若無睹，要求政府回應市民五大訴求，並成立獨立調查委員會調查警方濫暴及警黑勾結事件。聲明中提及，元朗襲擊事件破壞警隊威信，聯署者質疑警方「仍有否能力和操守保障香港的航空安全，以及維持社會治安」。

另外，公務員團隊昨（25日）亦發出公開信，批評警方處理元朗襲擊的手法，並要求政府回應民間五大訴求。聯署發起人陳先生今接受訪問時，表示公務員團隊已與行政主任（EO）及政務主任（AO）取得聯繫，現時群組內有逾千名同事，正商討下一步行動，包括登報、聯署，或根據現有機制聯絡公務員總工會召開會議，籌組罷工。

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