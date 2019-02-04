【逃犯條例】鍾國斌：若特首對亂局不勝負荷應離開　范徐麗泰：辭職要中央接受 (13:55)

鍾國斌在《都市日報》專欄發表題為〈特區政府在哪兒？〉的文章，指出近日有來自不同界別的社會人士、商會要求特區政府要顧及香港整體利益，盡快提出實質措施，採取行動解決亂局，他看不到特首再有拒絕或迴避成立獨立調查委員會的理由。

他其後接受《有線電視》電話訪問，表示特首面對每星期發生的衝突，「只出嚟譴責兩句又失咗蹤」，目前「好多人都講係無政府狀態，如果現屆政府無能力去做、去處理，唔該讓路，讓有能力的人處理」。鍾國斌認為，大部分市民均對現況感到厭倦，希望社會能回復正常，他相信成立獨立調查委員會是社會的共識。

同樣接受有線電視訪問的全國人大前常委、立法會前主席范徐麗泰回應說，自由黨一向不了解中國政治體制，特首是由中央委任，不能夠自行決定「做定唔做」，辭職亦要中央接受，反問「林鄭月娥唔做想邊個做」？

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