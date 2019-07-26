【逃犯條例】中國駐歐盟使團長：歐洲政客挑撥港社會對立圖謀不會得逞 (12:57)

張明稱，一些歐洲政客多次表示支持一國兩制，但又鼓動在歐洲議會中寫入歐盟對香港的民主「承諾」及「強烈譴責」中央政府對香港內部事務的「持續加劇干預」，屬雙重標準。

張明稱，香港近期遊行期間發生嚴重違法行為，遠超和平表達訴求底線，但一些歐洲人士對相關違法行徑視而不見，反要求特區政府取消對暴徒的指控，對警方執法行為展開調查，是顛倒黑白，為虎作倀；香港暴力活動持續升級，與外部勢力的美化縱容、壯膽撐腰不無關係。

張明反問，如果香港的暴力行為發生在歐洲，「那些妄議香港形勢的人是否還會姑息暴力行為？」他強調，維護中歐關係需要恪守國際法和國際關係基本準則，切實尊重中國主權，是原則底線。

（人民網）

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