尖沙嘴女途人疑遭的士撞　送院治理 (09:43)

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2019年7月26日星期五
【元朗遊行】西鐵線恢復朗屏站上落客 全線服務回復正常 (23:58)
【元朗遊行‧不斷更新】警元朗站清場 大堂地面有血迹 (23:36)
【元朗遊行】醫管局：17傷者送院 2人嚴重 (23:34)
【元朗襲擊】港鐵公開7‧21月台閉路電視片段截圖 拒評網傳聲帶 (23:07)
【逃犯條例】政府律師批警行徑令港人權保障成疑 律政司：理解尊重同事表達看法 (23:05)
【元朗遊行】國際特赦批警民居及店舖密集地施催淚煙 (23:00)
【逃犯條例】上環遊行上訴駁回 劉頴匡：遮打集會或是最後一次合法反送中集會 (22:55)
【元朗遊行】警：元朗站南仍有人集結 倘拒離開將拘捕 (21:59)
【元朗遊行】圖輯：催淚煙瀰漫元朗 (21:20)
回應嶺大生促校方撤職 何君堯：是否做校董根本不重要 (21:01)
【元朗襲擊】道歉論惹警不滿 張建宗稱盡快晤警澄清誤解 (19:37)
【元朗襲擊】韓媒將香港列「今夏危險旅行地點」 (17:04)
【逃犯條例】防自殺會：近兩月156宗受社會事件困擾求助個案 (16:55)
【元朗襲擊】元朗6鄉聯合聲明 譴責張建宗代警道歉 (16:49)
大埔翠屏花園中年婦倒斃睡房 重案組接手 (16:20)
【元朗遊行】鄭國漢元朗大馬路伴學生半小時 稱不反對獨立調查 (16:06)
【逃犯條例】朝鮮官媒評港局勢 「一股不純勢力受西方指使」 (15:32)
【逃犯條例】國泰機師廣播講解機場集會 叫「香港人加油」感動網民 (15:03)
元朗老翁持刀傷途人被捕 (14:23)
【逃犯條例】青年涉沙田衝突押後9月訊 禁足新城市廣場 (13:53)
【逃犯條例】機場「和你飛」集會 七旬老翁疑襲擊在場男子 (13:36)
東鐵線服務逐步恢復 (13:36)
【元朗遊行】政府民建聯籲勿到元朗遊行 (13:31)
石籬二邨單位起火 長者倒斃屋內 (13:10)
【逃犯條例】邱騰華︰修例工作已成「明日黃花」 (12:35)
中區檢27萬元大麻花大麻油拘一男 (11:34)
【逃犯條例】回應中國領館撐內地生圍堵港人 澳洲外長：不容外國干預言論自由 (10:24)
醉漢未付小巴車資 打傷站長被捕 (10:09)
【元朗襲擊】警隊員佐級協會︰譴責張建宗妄自斷定警隊對錯 (09:31)
【逃犯條例】新城市廣場警民衝突 男子被控4罪今提堂 (09:29)
【元朗遊行】元朗警署凌晨設大型水馬 (09:24)
天氣酷熱 最高氣溫33度 (07:58)
【元朗襲擊】放射師放射治療師聯署譴責襲擊事件 促設獨立調查 (23:57)
【元朗遊行】九巴收走元朗大馬路站牌鐵欄 改掛臨時路線牌劃黃線指示候車 (23:26)
【元朗襲擊】元朗遊行上訴駁回 女警官流淚：公眾安全好緊要 上訴人質疑是否明午起宵禁 (23:15)
【元朗遊行】元朗超市食物被搶購一空 街上垃圾桶收起欄杆加固 (23:02)
【元朗襲擊】港鐵五線473車長實名聯署 促港鐵道歉認決策失當 (23:00)
【逃犯條例．短片+多圖】航空界機場集會要求撤回修例 發起人稱高峰1.5萬人參加警稱4000 (22:44)
汽車剷入北角西餅舖 被困女職員輕傷女途人同送院 (22:26)
【元朗遊行】休班消防救護員自發周六元朗助急救 「望填補警方到場前真空時間」 (21:35)
【逃犯條例】張建宗道歉論惹警隊不滿 督察協會：動搖警隊信念 (21:30)
JUPAS特別考慮階段 最少43殘疾生獲取錄通知 (21:20)
【逃犯條例】督察函林鄭促獨立調查 指警員打被制服示威者違警例 (21:08)
旺角找換店職員收百萬元匯款後失聯絡 女子報警 (20:36)
【元朗襲擊．多圖】公院護士元朗站照顧傷者 質問「為何應該保護社會的人都不在？」 (20:32)
【逃犯條例】私隱專員：網上披露私隱430個案交警調查 (20:23)
涉向中聯辦擲雞蛋 男子涉3罪被捕 (19:31)
【逃犯條例】天文台海事處輔警等公僕聯署 倡設獨立調查 (19:28)
無國界記者函特首 盼保新聞自由記者安全 (19:05)
【元朗襲擊】公立醫護白袍集會促政府保護市民 (18:53)
料10年內每年增三成癌症新症 食衞局研推全民乳癌篩查 (18:46)
【元朗襲擊】撐警拒發不反對通知書 廠商會籲市民勿參與違法行為 (18:45)
【元朗襲擊】宣道會發聲明籲政府虛心聆聽民意 促設獨立調查委員會 (18:26)
【逃犯條例】法定語文主任聯署促撤修例 轟警隊言行與民為敵 (18:16)
【元朗襲擊】田北辰去信李家超促交代 失職警隊高層應辭職 (18:10)
【逃犯條例】有議員團體反對成立獨立調查委員會 憂針對警方（列表不斷更新） (18:00)
【逃犯條例】李鵬飛周梁淑怡函林鄭 促宣布「撤回」修例及獨立調查 (17:41)
【逃犯條例】4警協會去信特首 反對政府成立獨立調查委員會 (17:32)
西九工地塌陷水浸 管理局稱工程不會延誤 下周定復工時間 (17:17)
【元朗襲擊】反修例南邊圍村青年明遊行 稱村內有部署 (17:16)
【元朗襲擊】周六遊行警未加條件 上訴委員會：倘推翻警決定即批遊行 (17:05)
【逃犯條例】國際教育組織通過議案聲援香港 促港府回應五大訴求 (16:54)
【逃犯條例】港網民台媒登報 感謝台灣人聲援香港反修例 (16:46)
【逃犯條例】對獨立調查有何考慮？張建宗：警隊關注是因素之一 先由監警會處理 (16:28)
【元朗襲擊】張建宗籲遊行市民和平 劉江華提醒元朗路窄危險性高 (16:12)
【元朗襲擊】張建宗代警致歉 慰問受傷市民 籲勿濫用999 (15:55)
【逃犯條例】港大社工系舊生聯署 籲羅致光勸政府設獨立調查 (15:28)
【元朗襲擊】200中學校長聯署指727遊行違法 促中學生「照顧自己，遠離現場」 (15:14)
【七警案】官稱沒證人從片段認出兩人 存合理疑點兩被告獲撤罪 (15:00)
前警員出獄後再犯案 用他人身分證盜存款657萬元 (14:34)
【逃犯條例】范徐麗泰稱當市民感安全受威脅 政府不得不請解放軍來 (14:22)
【逃犯條例】新華時評：外部勢力抹黑「一國兩制」意在亂港反華 (14:12)
【逃犯條例】鍾國斌：若特首對亂局不勝負荷應離開 范徐麗泰：辭職要中央接受 (13:55)
【七警案】兩警聞撤罪面露笑容 五人上訴駁回表現平靜 (13:51)
【逃犯條例】逾百AO發聲明 促特首用心聆聽 設獨立調查委員會 (13:40)
【逃犯條例】各界促成立獨立調查委員會（列表不斷更新） (13:34)
民政事務總署：無派人上門確認市民身分證明文件 (13:18)
【逃犯條例】中國駐歐盟使團長：歐洲政客挑撥港社會對立圖謀不會得逞 (12:57)
【七警案】七警獲撤罪減刑 事主曾健超：感憤怒和絕望 (12:43)
【元朗襲擊】航空界近千人聯署譴責政府警方 逾千公務員正商討下一步行動 (12:35)
律政中心外電話亭一度疑有爆炸品 警證虛驚 (12:17)
【七警案】七警案事件簿 (11:39)
【七警案】2人上訴得直 黃祖成及4人定罪上訴駁回獲減刑 (11:37)
【逃犯條例】劉兆佳：獨立調查目標對象要有共識 (10:40)
警搗荃灣非法賭檔拘10男女 (10:11)
黃大仙檢13萬元K仔拘兩人 (09:55)
尖沙嘴女途人疑遭的士撞 送院治理 (09:43)
荃灣環保斗垃圾起火 (09:41)
中聯辦凌晨設大型水馬 (09:32)
【逃犯條例】蓬佩奧盼港示威保持和平 中國克制 (09:04)
天晴酷熱 最高33度 (07:20)
店門貼反送中標語 將軍澳裝修店被指藏武器 重案組搜查無果 (00:46)
【元朗襲擊】網民翻查2000年政府新聞稿：收不反對通知書後才可遊行屬誤解 (23:25)
【元朗襲擊】獸醫聯署促政府回應五大訴求 徹查元朗襲擊 (22:04)
警拘男子涉沙田新城市廣場內襲兩警 (21:42)
【元朗襲擊】劉業強籲周六遊行人士勿攻擊祠堂祖墳 (21:34)
【元朗襲擊】警認人手調配不夠快會檢討 林卓廷：警死不悔改 (20:56)
18人吃觀塘外賣食物疑中毒 (20:41)
【逃犯條例】何君堯：若警難維護港局勢 解放軍可按法律護社會安寧 (20:09)
【元朗襲擊】警反對光復遊行 稱遊行人士與元朗居民潛在「敵對感情」 (19:56)
【逃犯條例】公務員聯署函林鄭促面對民意 若漠視將籌備工業行動 (19:23)
【元朗襲擊】被指發起襲擊感無辜 自稱南邊圍原居民：很多白衣人非村內人 (18:53)
涉不當處理遊學團費 沙呂小校長辭職稱「身不由己」 (18:35)
沙田區議會拒傳媒採訪 會場貼滿告示貼如連儂牆 (18:30)
非禮罪成判囚5月 患「睡眠性交症」男子上訴得直 (18:13)
西隧欖隧下周將調高法定收費 提供優惠實際收費不變 (18:11)
「光復元朗」遊行 警發反對通知書 鍾健平：已上訴 (18:08)
電競音樂節明揭幕增3體驗區 旅發局盼8萬人次入場 (17:41)
西九管理局證地盤水浸塌陷 工程師疑隔水鐵板爆開導致料延工3個月 (17:15)
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環亞體檢疑用水貨子宮頸癌疫苗 再有4人入稟索償共約3萬 (16:33)
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【逃犯條例．短片】網傳林鄭造訪科學園 逾50人手持標語到場等候 (16:08)
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海航旗下公司遭德勤入稟追討341萬元 (15:18)
【逃犯條例】《環時》社評斥黎智英李柱銘漢奸 勾結西方阻中國走向強盛 (15:14)
【逃犯條例】政府人員協會等團體籲公僕緊守崗位保持中立 (15:00)
港鐵：東鐵線服務陸續回復正常【短片】 (14:43)
【元朗襲擊】職工盟公務員工會：強烈譴責「恐怖襲擊式暴行」 促獨立調查連串衝突 (14:30)
【佔中九子案】就3條例限制在囚者參選 黃浩銘申司法覆核 (13:46)
東鐵線列車仍受阻 大埔墟黑的白牌車趁火打劫 (13:39)
單位無水電獨留4狗 狗主認罪判服務令 官：視狗為家人照顧終老 (13:29)
內地漢駕木船運人蛇抵港 水警龍鼓灘截查拘捕 (13:28)
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【逃犯條例】EO聯署函特首表憤怒 蕭偉強形容罕見 (11:12)
大潭道私家車失控撞山釀4傷 (11:04)
老婦深水灣游早水遇溺亡 (10:56)
【逃犯條例】邱誠武感觸有市民憂穿黑衣會否被打 蕭偉強：官員問責下台非大不了 (10:40)
彩虹連儂隧道撕紙漢襲擊兩途人【短片】 (10:40)
【元朗襲擊】民主黨區議員籲周六遊行後盡快散走：表達到訴求已足夠 (10:19)
市民火炭站候接駁巴半小時 批港鐵指示不清晰 (10:00)
大埔公路沙田段往大埔方向部分行車線封閉 (09:27)
荃灣線列車服務逐漸回復正常 (09:12)
【逃犯條例】設獨立調查委員會？鄭若驊：現行機制最恰當 (07:44)
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尖沙嘴女途人疑遭的士撞 送院治理
(09:43)
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凌晨2時許，一輛的士駛經尖沙嘴麼地道66號時，司機聽到響聲，下車發現一名短髮女子倒地。女子疑遭的士撞倒，送往伊利沙伯醫院治理，的士司機在場協助調查。
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港鐵：東鐵線服務陸續回復正常【短片】 (14:43)
【元朗襲擊】職工盟公務員工會：強烈譴責「恐怖襲擊式暴行」 促獨立調查連串衝突 (14:30)
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東鐵線列車仍受阻 大埔墟黑的白牌車趁火打劫 (13:39)
單位無水電獨留4狗 狗主認罪判服務令 官：視狗為家人照顧終老 (13:29)
內地漢駕木船運人蛇抵港 水警龍鼓灘截查拘捕 (13:28)
涉收囚犯9萬元貸款 懲教職員及囚犯提堂 (13:12)
堅尼地城男子遇溺 送院搶救不治 (13:02)
東鐵線列車仍受阻 新界東交通大擠塞 (12:03)
【逃犯條例】EO聯署函特首表憤怒 蕭偉強形容罕見 (11:12)
大潭道私家車失控撞山釀4傷 (11:04)
老婦深水灣游早水遇溺亡 (10:56)
【逃犯條例】邱誠武感觸有市民憂穿黑衣會否被打 蕭偉強：官員問責下台非大不了 (10:40)
彩虹連儂隧道撕紙漢襲擊兩途人【短片】 (10:40)
【元朗襲擊】民主黨區議員籲周六遊行後盡快散走：表達到訴求已足夠 (10:19)
市民火炭站候接駁巴半小時 批港鐵指示不清晰 (10:00)
大埔公路沙田段往大埔方向部分行車線封閉 (09:27)
荃灣線列車服務逐漸回復正常 (09:12)
【逃犯條例】設獨立調查委員會？鄭若驊：現行機制最恰當 (07:44)
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【元朗遊行】西鐵線恢復朗屏站上落客 全線服務回復正常
【元朗遊行‧不斷更新】警元朗站清場 大堂地面有血迹
【元朗遊行】醫管局：17傷者送院 2人嚴重
【元朗襲擊】港鐵公開7‧21月台閉路電視片段截圖 拒評網傳聲帶
【逃犯條例】政府律師批警行徑令港人權保障成疑 律政司：理解尊重同事表達看法
【元朗遊行】國際特赦批警民居及店舖密集地施催淚煙
【逃犯條例】上環遊行上訴駁回 劉頴匡：遮打集會或是最後一次合法反送中集會
【元朗遊行】警：元朗站南仍有人集結 倘拒離開將拘捕
【元朗遊行】圖輯：催淚煙瀰漫元朗
回應嶺大生促校方撤職 何君堯：是否做校董根本不重要
【元朗襲擊】道歉論惹警不滿 張建宗稱盡快晤警澄清誤解
【元朗襲擊】韓媒將香港列「今夏危險旅行地點」
【逃犯條例】防自殺會：近兩月156宗受社會事件困擾求助個案
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大埔翠屏花園中年婦倒斃睡房 重案組接手
【元朗遊行】鄭國漢元朗大馬路伴學生半小時 稱不反對獨立調查
【逃犯條例】朝鮮官媒評港局勢 「一股不純勢力受西方指使」
【逃犯條例】國泰機師廣播講解機場集會 叫「香港人加油」感動網民
元朗老翁持刀傷途人被捕
【逃犯條例】青年涉沙田衝突押後9月訊 禁足新城市廣場
【逃犯條例】機場「和你飛」集會 七旬老翁疑襲擊在場男子
東鐵線服務逐步恢復
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石籬二邨單位起火 長者倒斃屋內
【逃犯條例】邱騰華︰修例工作已成「明日黃花」
中區檢27萬元大麻花大麻油拘一男
【逃犯條例】回應中國領館撐內地生圍堵港人 澳洲外長：不容外國干預言論自由
醉漢未付小巴車資 打傷站長被捕
【元朗襲擊】警隊員佐級協會︰譴責張建宗妄自斷定警隊對錯
【逃犯條例】新城市廣場警民衝突 男子被控4罪今提堂
【元朗遊行】元朗警署凌晨設大型水馬
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【元朗襲擊】放射師放射治療師聯署譴責襲擊事件 促設獨立調查
【元朗遊行】九巴收走元朗大馬路站牌鐵欄 改掛臨時路線牌劃黃線指示候車
【元朗襲擊】元朗遊行上訴駁回 女警官流淚：公眾安全好緊要 上訴人質疑是否明午起宵禁
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汽車剷入北角西餅舖 被困女職員輕傷女途人同送院
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JUPAS特別考慮階段 最少43殘疾生獲取錄通知
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旺角找換店職員收百萬元匯款後失聯絡 女子報警
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涉向中聯辦擲雞蛋 男子涉3罪被捕
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無國界記者函特首 盼保新聞自由記者安全
【元朗襲擊】公立醫護白袍集會促政府保護市民
料10年內每年增三成癌症新症 食衞局研推全民乳癌篩查
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西九工地塌陷水浸 管理局稱工程不會延誤 下周定復工時間
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【逃犯條例】國際教育組織通過議案聲援香港 促港府回應五大訴求
【逃犯條例】港網民台媒登報 感謝台灣人聲援香港反修例
【逃犯條例】對獨立調查有何考慮？張建宗：警隊關注是因素之一 先由監警會處理
【元朗襲擊】張建宗籲遊行市民和平 劉江華提醒元朗路窄危險性高
【元朗襲擊】張建宗代警致歉 慰問受傷市民 籲勿濫用999
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【元朗襲擊】200中學校長聯署指727遊行違法 促中學生「照顧自己，遠離現場」
【七警案】官稱沒證人從片段認出兩人 存合理疑點兩被告獲撤罪
前警員出獄後再犯案 用他人身分證盜存款657萬元
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【七警案】兩警聞撤罪面露笑容 五人上訴駁回表現平靜
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警搗荃灣非法賭檔拘10男女
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中聯辦凌晨設大型水馬
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警拘男子涉沙田新城市廣場內襲兩警
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18人吃觀塘外賣食物疑中毒
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沙田區議會拒傳媒採訪 會場貼滿告示貼如連儂牆
非禮罪成判囚5月 患「睡眠性交症」男子上訴得直
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環亞體檢疑用水貨子宮頸癌疫苗 再有4人入稟索償共約3萬
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海航旗下公司遭德勤入稟追討341萬元
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