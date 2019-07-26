【七警案】2人上訴得直　黃祖成及4人定罪上訴駁回獲減刑 (11:37)

第1、2上訴人黃祖成、劉卓毅減刑至18個月；第5上訴人陳少丹減刑至16個月；第3、第6上訴人白榮斌、關嘉豪減刑至15個月。

7人知悉裁決後表現冷靜，互相拍肩，又在犯人欄內按手機，隨即有人走到犯人欄前，隔着玻璃與各人手掌貼手掌以示支持。庭內有一名操普通話的女子崩潰大哭。

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7名上訴人包括時任有組織及三合會調查科總督察黃祖成（51歲）、時任觀塘區反黑組高級督察劉卓毅（32歲）、時任觀塘區反黑組警長白榮斌（45歲）、時任觀塘區反黑組警員劉興沛（41歲）、時任東九龍總區偵緝警員陳少丹（34歲）、時任九龍城區刑事偵緝警員關嘉豪（35歲）、時任觀塘區反黑組警員黃偉豪（39歲），均被裁定一項襲擊致造成身體傷害罪成；陳少丹另被裁定一項普通襲擊罪成。

定罪方面，上訴方早前稱原審法官裁定傳媒片段的真確性時，採用錯誤的法律原則；並質疑沒有攝影師作供或母帶的情況下，以有關片段作參照是犯下法律錯誤。原審案件時，無綫電視拒絕交出片段原檔，控方沒有傳召攝影師上庭作供。

判刑而言，上訴方早前認為兩年半的量刑起點是明顯過重，「佔中」令警員承受巨大壓力。上訴庭法官麥偉德指出，黃祖成是7人當中最高級，但當時沒有出手阻止，是否罪責更重。黃祖成的代表律師當時回應「但黃祖成亦沒有參與襲擊」。代表餘下6名上訴人的律師均表示，他們的職級、年資都比黃祖成低，理應判處較輕刑期。