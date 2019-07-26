【七警案】七警案事件簿 (11:39)

七警案時序：

2014年10月15日：凌晨3時，佔領運動期間，公民黨前成員曾健超在龍和道向警員潑液體被捕，並遭七警帶往暗角毆打。翌日七警即遭停職。

2015年10月15日：律政司起訴七警和曾健超，4日後同在東區裁判法院提堂。

2016年5月：曾健超在九龍城裁判法院被裁定一項襲警及兩項拒捕罪罪成，被判監5周，但獲准保釋等候上訴。

2016年6月：七警被控一項有意圖而導致他人身體嚴重傷害罪名，同案被告陳少丹另被控一項普通襲擊罪，案件在區域法院開審。

2017年2月：七警被裁定意圖而導致他人身體嚴重傷害罪名不成立，但較輕的襲擊造成身體傷害罪成，另陳少丹的普通襲擊亦罪成，各被判處即時入獄兩年。

2017年3月：曾健超因七警已定罪，決定放棄上訴，並即時服刑。

2017年6月至8月：七警就定罪及判刑分別提出上訴，並獲准以1萬至10萬元保釋外出等候上訴。

2018年11月19日：上訴庭審理七警上訴申請。

2019年07月26日：2人上訴定罪得直，當庭獲釋；其餘5人定罪上訴駁回，但獲減刑至入獄15至18個月不等，即時服刑。

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