【七警案】七警案事件簿 (11:39)

7名警務人員在2014年佔領運動期間，涉於金鐘添馬公園執勤時在「暗角」毆打公民黨前成員曾健超，前年在區域法院同被裁定襲擊致造成身體傷害罪成，各被判囚兩年。7人就定罪和判刑提出上訴，上訴庭於去年11月審結案件，並於今日（26日）作出裁決，其中2人上訴定罪得直，當庭獲釋，其餘5人定罪上訴駁回，但獲減刑至15至18個月不等，即時服刑。
七警案時序：
2014年10月15日：凌晨3時，佔領運動期間，公民黨前成員曾健超在龍和道向警員潑液體被捕，並遭七警帶往暗角毆打。翌日七警即遭停職。
2015年10月15日：律政司起訴七警和曾健超，4日後同在東區裁判法院提堂。
2016年5月：曾健超在九龍城裁判法院被裁定一項襲警及兩項拒捕罪罪成，被判監5周，但獲准保釋等候上訴。
2016年6月：七警被控一項有意圖而導致他人身體嚴重傷害罪名，同案被告陳少丹另被控一項普通襲擊罪，案件在區域法院開審。
2017年2月：七警被裁定意圖而導致他人身體嚴重傷害罪名不成立，但較輕的襲擊造成身體傷害罪成，另陳少丹的普通襲擊亦罪成，各被判處即時入獄兩年。
2017年3月：曾健超因七警已定罪，決定放棄上訴，並即時服刑。
2017年6月至8月：七警就定罪及判刑分別提出上訴，並獲准以1萬至10萬元保釋外出等候上訴。
2018年11月19日：上訴庭審理七警上訴申請。
2019年07月26日：2人上訴定罪得直，當庭獲釋；其餘5人定罪上訴駁回，但獲減刑至入獄15至18個月不等，即時服刑。