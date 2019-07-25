【元朗襲擊】獸醫聯署促政府回應五大訴求　徹查元朗襲擊 (22:04)

截至今日中午12時，約280人參與聯署，發起人獸醫張翠玉估計，當中有三成為獸醫，亦包括20多名在加拿大、美國、新加坡、澳洲等地執業的獸醫或助護。她表示，自上月12日金鐘衝突已希望發起類似行動，惟當時事態並沒有牽涉到獸醫業界，故未有充分理由以行業名義組織行動，惟經過周日元朗站襲擊事件後，已證明事件影響獸醫行業正常運作，不可以再以個人身分發聲。張翠玉解釋，自己在元朗區一間動物診所工作，發生襲擊事件後翌日（22日），其工作的診所獸醫同事和姑娘也不敢上班，「一間24小時的診所，要提早關門，要讓病人（生病的動物）先離開診所」。

張翠玉認為，元朗站襲擊事件並不是針對政府制度等，而是針對「任何乘搭西鐵的人」，她說，自己居於南區，到元朗工作時一般會乘搭西鐵，但現時乘西鐵也感不安全，完全不會想乘西鐵上班，「連自己都照顧不到自己，如何照顧小動物？」張翠玉又稱，獸醫不時需要為動物安樂死，「不希望再看到任何年輕人因為這些事件傷害自己或選擇輕生」，作為拯救生命的一群，希望有渠道發聲。

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