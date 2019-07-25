【元朗襲擊】劉業強籲周六遊行人士勿攻擊祠堂祖墳 (21:34)

劉業強表示，鄉議局強烈呼籲遊行人士和平表達訴求，元朗市民和鄉民要冷靜克制，市民遊行後應盡快離開，不要作出挑釁行為。對於網上流傳有示威者擬在遊行後圍堵十八鄉鄉事委員會、攻擊鄉村、祠堂、山墳等，劉業強呼籲「千祈唔好咁做」，強調村內「有老有嫰」及很多非原居民，又說村民遇襲應報警，警方要加派人員維持秩序。

十八鄉鄉委員會主席程振明早前去信要求警方不批出周六遊行的不反對通知書，否則後果由警方負責，他今日被問到是否向警施壓時說，去信警方是因見到過去的遊行後有暴力場面，相信今次不會例外。他又指出，矛頭應指向政府而不是元朗，反問「幾十萬人集結元朗係咩情況」，形容「溶洞都會冧啦」。

程振明一再強調，「我們不會惹事，我們不會怕事」，而他和鄉議局都不會「偏幫一邊政治理念」，稱若示威者不挑釁他們，則不會理會示威者表達政治訴求，若家園被衝擊，一定守護。至於若有示威者入村，他們會怎樣應對，他說，倘只三兩人入村，會問他們做什麼，無挑釁的話會勸他們離開，若衝擊「就唔同睇法」，他們有底線，「可能現場警方會處理先」。被問到有否準備兵器，他說，「犯法嘢我們不做」，但又說圍村內很多農耕用具，「如果真係有衝突，我都唔知村民會點應付，自然有自然反應」。

元朗襲擊 相關報道：

被指發起襲擊感無辜 自稱南邊圍原居民：很多白衣人非村內人

「光復元朗」遊行 警發反對通知書

美參議員稱中央操控施襲者 外交部駐港公署：一派胡言、歇斯底里

職工盟公務員工會：強烈譴責「恐怖襲擊式暴行」 促獨立調查連串衝突

網民翻查2000年政府新聞稿：收不反對通知書後才可遊行屬誤解

迎周六 港鐵設心戰室新地增措施 「形點」設分級警報 元朗視情况或封站

解釋元朗襲擊當晚安排 港鐵：乘客按緊急掣 車未能駛走