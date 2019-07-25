【元朗襲擊】警認人手調配不夠快會檢討　林卓廷：警死不悔改 (20:56)

元朗警區副指揮官陳漢銘指出，警方當晚10時41分接獲求助，有兩名同事於10時52分到場，發現大批人聚集打鬥，評估情況，包括能否有效控制在場人等、到場後會否令事件升溫、自己的安全等，決定到安全地方觀察並要求增援。

他說，大批增援的警員於晚上11時20分到達，承認到達時間比服務時間承諾長，會檢討不足的地方，並跟進及改善。

曾正科補充，當日有白衫人出現，警方有因應報案到場了解，「有些情況，去到沒有白衫人，有些見到有白衫人，調查人員見到他們並無犯法，知道他們大部分係元朗區居民，元朗區居民在元朗出現，就算他們全部著白衫，又是否犯法呢？我等大家思考吓」。

當晚在元朗被打傷的民主黨議員林卓廷對於警方回應元朗襲擊的說法表示極之憤怒，批評警方死不悔改。他說，那些白衫人並非警方指的一般元朗居民，而是手持鐵通和木棍，涉嫌參與恐襲的兇徒，警方不單沒有即場拘捕調查，反而友善地放生疑犯，令人髮指。

林卓廷又指警方到場「遲咗」說法「超錯」，認為警方事發前最少一日已收到情報得知黑社會部署，當晚入夜後，白衫黑漢已開始集結，警方只是袖手旁觀，任由無辜市民被黑幫集體持械暴打，他批評警方說法令人作嘔。

警上環發射55催淚彈5橡膠彈24海綿彈

另警方回應同一晚上上環衝突，表示當晚8時開始向示威者呼籲向東面離開，警方清場時，有示威者向警方擲磚頭、煙霧彈和汽油彈，以及使用雨傘和長矛等武器，警方在沒有選擇下，採用催淚彈及「中距離武器」，當晚共使用55枚催淚煙和催淚彈、5發橡膠彈和24枚海綿彈。對於有片段顯示有速龍小隊隊員在天橋上向下方示威者射擊，相信是警員在橋上看到有示威者擲磚頭傷害其他警員，故向施襲的示威者發射海綿彈。

7月21日至7月22日於港島區示威中，共有14名傷者送院，截至今日下午5時，仍有一名男傷者留醫，情况穩定。另外，7月21日至7月22日於元朗區大型群眾活動中，有47名傷者送院，截至今日下午5時，仍有3名男傷者留醫，當中1人危殆，1人嚴重，1人穩定。

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