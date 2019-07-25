【逃犯條例】何君堯：若警難維護港局勢　解放軍可按法律護社會安寧 (20:09)

對於網上流傳他於7．21元朗襲擊當晚與白衣人握手的影片，何君堯於專訪中解釋，他當晚在佐敦跟朋友吃晚飯，大概晚上9時多回元朗的家，並順道送朋友；另外他早前成立了一個公益法律團隊，任何人在示威中受影響都可找他們協助，所以他當晚於元朗出現只有3個原因，分別為回家、送朋友及順便處理法律諮詢的事情。他質疑，當晚「為什麼300多人跟着林卓廷（民主黨立法會議員），林卓廷你不是回家，不是觀光，而是來到別人的家鄉鬧事」。

何君堯批評，其位於荃豐中心的辦事處及父母墳墓被破壞，但本港媒體卻對激進人士的破壞行為「靜音」，並稱現時每日接到數百個騷擾電話。他批評，自2月以來，美國很明顯地干預香港事務，干涉中國的內政。他呼籲特區政府和及警方，將目前以「和平遊行」名義進行的一系列「光復行動」停下來，向所有暴力行為說「不」。

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