【元朗襲擊】警反對光復遊行　稱遊行人士與元朗居民潛在「敵對感情」 (19:56)

曾正科指出，遊行路線涉及元朗線最主要幹道，附近有輕鐵站，一旦有人誤闖並觸及高壓電纜相信會有危險。而終點設於元朗站的巴士總站，附近有多條村落，包括南邊圍、西邊圍、英龍圍，並有商場，出入人流非常多，空間不足遊行人士聚集，人群會被迫進入周邊村及商場，恐怕造成衝突。

他說，遊行人士與元朗居民潛在「敵對感情」，擔心遊行人士在該區示威，雙方衝突及發生暴力事件的可能相當大。他指出，網上流傳針對元朗鄉郊派別的惡意言論，更有人揚言燒祠堂等。

他說，警方昨日（24日）曾向申請人提議更改地點及路線，例如在元朗以外的其他地區遊行，但被申請人拒絕。警方指出，申請人未能提供處理衝突的後備應變方案，因此認為申請人不能管理好或有過萬人的遊行隊伍。他說，警方有責任禁止高風險活動，因此反對遊行申請。

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