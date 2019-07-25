非禮罪成判囚5月　患「睡眠性交症」男子上訴得直 (18:13)

案情指出，上訴人范栢康與認識超過10年的中學同學、即事主X於2016年7月到酒店參加一個派對，眾人其後在房內睡覺。至早上10時，X感覺有人撫摸其手臂、腰部和臀部，她又發現上訴人雙眼張開和躺在她旁邊，擁抱和親吻她。X於8日後透過通訊程式WhatsApp與上訴人對質，及於同日報警。

上訴方指出，上訴人當日的行為與其「睡眠性交症」有關，其未婚妻的供辭亦顯示，上訴人過去曾在睡眠間粗鹵和帶有侵略性地撫摸她，惟當她事後向上訴人提及相關事件時，上訴人卻沒相關記憶。上訴方認為，上訴人之所以透過WhatsApp向X道歉，因他聯想起之前對其未婚妻所做的行為，而認為自己或對X做出不當行為。

高等法院暫委法官沈小民表示，上訴人和X的對話紀錄顯示，上訴人極力游說X，自己對當時的事沒記憶，惟從沒稱事件因酒精而起，認為上訴人當時有可能已聯想到自己睡覺時曾對未婚妻作出的「古怪的性行為」。而專家證供亦顯示，「睡眠性交症」屬非常罕見的疾病；同意患者病發時，其雙眼通常張開；亦認為上訴人案發時正受到「睡眠性交症」的影響。

沈官認為，一般女性如發現另一半騷擾其他女人，她們大多會感到非常憤怒，甚至疏遠對方，惟上訴人的未婚妻的證供顯示，她當時感驚訝，惟仍選擇相信被告，更願意出庭為被告作供。而未婚妻事前沒建議上訴人接受治療，因相關行為不常出現；二人沒視之為一個問題；即使他們打算求助，亦不知道該求助於哪個專業範疇；當中或涉尷尬的問題。

沈官認為，上訴人及其未婚妻的說法有一定可信性，裁定定罪不安全和不穩妥，因此撤銷定罪和刑期。

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