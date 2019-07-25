涉威迫學生買2萬元健身服務　教練：事主點頭同意付錢 (17:11)

4名被告依次為銷售員黃展澤（20歲）、健身教練區存信（24歲）、銷售員譚嘉希（21歲）及張梓健（22歲）。控罪指稱各被告分別於去年3月24日及4月4日，向周俊宏銷售價值3000元、向梁浩明銷售價值1.8萬元的健身服務時，對二人作出威嚇營銷行為。

次被告區存信供稱，事主周俊宏完成度高磅重，數字顯示他的肌肉量低於正常，次被告因此建議他做運動，周表示以韓星身形為目標，他遂建議事主首先上6堂，第三被告向事主解釋每堂收費500元及不得退款，事主表示明白。

事主早前供稱首被告陪同一起到銀行提款，次被告解釋這是因為擔心客人不懂到樓下銀行、不知提款機位置。事主供稱案發後他曾兩度回到健身中心要求取款，次被告稱他記得見過事主，但沒有印象對話內容。

盤問下控方指出，事主沒有表示同意付錢參加，次被告回應稱事主有點頭及說「唔」。控方質疑若事主同意參加，為何次被告不與他定下第一堂課的時間，次被告解釋稱事主沒有提出，他只好說「你之後有時間才約我」。

案件押後至下周一（29日）結案陳辭。

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