【逃犯條例】各界促成立獨立調查委員會（列表不斷更新） (17:09)

‧大律師公會

政府應立刻成立獨立調查委員會作出全面調查，特別是檢討警方在過去數星期的管理，並提出建議措施避免同類事情再次發生。

另外，一批法律界人士發聲明，促請特首根據《調查委員會條例》（香港法例第86章）成立調查委員會。

‧香港總商會

促請立刻成立獨立調查委員會，審視連串事件。

‧職工盟公務員工會

要求政府成立獨立調查委員會，調查近兩個月一連串的衝突。

‧香港電影製作行政人員協會

成立獨立調查委員會，調查真相。

‧前高官議員

成立獨立調查委員會，職權包括修例引起社會廣泛反對的成因和情況。

‧基本法委員會委員陳弘毅

陳弘毅認為，政府應研究是否要擴展監警會專責小組的調查範圍，並考慮尋求其他渠道，調查6月中以來連串衝突事件，包括成立獨立調查委員會。

‧天主教香港教區宗座署理湯漢樞機、香港基督教協進會主席蘇成溢牧師

盡速成立獨立調查委員會，持平地查找真相。

‧立法會議員陳凱欣

陳凱欣說，若獨立調查委員會是作全面調查，而非針對某個部門，值得考慮。

‧社聯行政總裁蔡海偉

設立獨立調查委員會，還原事件真相，又呼籲社會各界「齊上齊落、相扶同行」。

‧環保界人士

成立獨立調查委員會，以釐清近月種種暴力事件的緣由。

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