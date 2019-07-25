電競音樂節明揭幕增3體驗區　旅發局盼8萬人次入場 (17:41)

若場內出現連儂牆，洪忠興說，大會不會撕走或阻止，除非影響他人或阻擋出入口指示牌。他表示，場內外會加派保安人手，主要在排隊位置，場內亦有工作小組應付突發情況。他希望今年入場人次可達8萬，與去年相若。

今年電競音樂節主要有三大重點，分別是電競比賽、體驗專區及主題之夜，其中電競比賽包括首次在港舉行的官方《英雄聯盟》全球高校冠軍盃，有12支來自世界各地隊伍一決高下。至於體驗專區首設的「懷舊格鬥遊戲區」，區內有懷舊街機試玩，遊戲為《街頭霸王》及《拳皇》；另有「手機遊戲派對」，到場市民可利用手機與身邊的人比賽；「遊戲專區」則包括試玩無人機。

電競音樂節入場門票50元，市民可利用同一門票參與明日至30日舉行的「香港動漫電玩節」。

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