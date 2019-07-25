「光復元朗」遊行　警發反對通知書　鍾健平：已上訴 (18:08)

胡志偉預期，即使警方反對這次遊行，到時仍會有數以萬計市民出席，他指出，警方只要不逃避，勇於問責，是有足夠的警力和情報收集能力去維持當日遊行的秩序，以及保障出席人士的安全，以防止黑社會襲擊市民的情況重演。

【17:04】「光復元朗」遊行發起人鍾健平表示，已提出上訴，上訴將於明日（26日）進行。

他稱，對上訴結果沒有信心，因為上訴委員會一般比較重視警方意見，現階段由於未獲批不反對通知書，他不會叫其他人參與遊行，但即使上訴駁回，他個人仍會繼續原定路線「遊行」。至於被拒發不反對通知書的理由，鍾健平稱不明白有關內容，要諮詢法律意見。

【16:40】鄉議局主席劉業強下午見記者，他認為警方批准遊行與否自有其理由，但他聽過十分多地區意見，皆表示不希望遊行在元朗發生，因他們擔心會有衝突或「過激分子搗亂」。

被問到會否擔心警方發出反對通知書或引發更激烈衝突，劉業強稱希望不會發生，惟難以預料實際情況，相信村民會在當日提高警覺。

立法會議員郭家麒認為不尋常，他留意到十八鄉鄉事委員會昨發信予警方，內容近乎恐嚇。郭家麒稱，若有力人士寫信就不能遊行，「夠惡就得」，香港不會有言論自由。

立法會議員區諾軒稱，市民或照樣周六於元朗聚集，但承受非法集結風險，遊行亦會變得不受控制，呼籲警方應盡一切可能容許市民當日合法集會。

【16:16】警方就周六（27日）「光復元朗」遊行，今午（25日）發出禁止公眾集會及反對公眾遊行通知。

通知書指出，據香港法例第245章《公安條例》第9(1)條、第9(2)條、第14(1)條及第14(2)條，警務處長禁止及反對擬在本周六下午3時半至晚上11時59分在元朗區的公眾地方舉行集會及公眾遊行。

警方表示，根據近日發生的事情，包括議員辦事處及其先人墓碑遭破壞、圍村居民反應，以及在互聯網上發放涉及暴力激烈言論，有理由相信遊行人士會與村民發生暴力肢體衝突，對遊行人士、村民及其他公眾人士均構成危險。

警方又指出，基於近來於集會或遊行後發生嚴重衝突，以及近日社會氣氛，有理由相信是次集會或遊行的參與者，可能進行的行為不在申請人控制範圍之內。

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