【逃犯條例．短片】網傳林鄭造訪科學園　逾50人手持標語到場等候 (16:08)

至下午2時半，創新及科技局局長楊偉雄及政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀先後到抵達會場，其中馮程淑儀沒回應記者林鄭月娥會否出席活動的提問。

中大學生會常務幹事陳偉霖表示，今午從網上討論區得知林鄭會到科學園，便由中大出發到科學園；因時間倉卒，未能動員其他中大學生。他表示，「如示威者不願林鄭離開（會場），要逼她回應而有行動，學生會會按情况配合。」

在科學園工作的Pat（化名，22歲）表示，今早從網上討論區得知有關消息，「今日林鄭嚟到我地頭，唔通我連行兩步都唔過嚟？」她帶同揚聲器及標語到場，希望特首回應民間五大訴求；但她表明不會衝擊，因環境不適合。

諮詢會原定下午3時開始，惟未見特首林鄭月娥現身。中大學生會常務幹事陳偉霖讀出宣言，重申民間五大訴求，其後呼籲群眾參加周六元朗遊行。群眾把標語貼在會場外後散去。

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