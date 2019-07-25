沙田區議會拒傳媒採訪　會場貼滿告示貼如連儂牆 (18:30)

聲明稱，由於情況混亂，主席擬待會場平靜後再繼續會議，但被部分示威者叫囂指駡，阻止主席及其他議員返回休息室，及後有人衝入秘書處對沙田民政處職員及議員動手動脚，需要報警，令會議無法繼續進行。聲明稱，對會議被嚴重干擾，至無法開始，深表遺憾。

相關民建聯區議員包括彭長緯、李世榮、招文亮、董健莉、余倩雯、黃冰芬和王虎生。

【18:09】沙田區議會今午（25日）原定2時30分舉行會議，有民主派區議員計劃提出討論反修例事宜。 秘書處稱公眾席已爆滿，拒絕傳媒和部分市民入內。

會議開始前，民主派區議員帶同記者和一批市民進入會議室，當中 包括部分香港眾志成員，與建制派區議員口角。 沙田區議會主席何厚祥到場，表示會場混亂，需要休會15分鐘，與建制派區議員均離席，其後一直未有返回會議室。

留在會議室的市民把告示紙貼在牆上，如同「連儂牆」。

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