港聞
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【元朗襲擊】美參議員稱中央操控施襲者　外交部駐港公署：一派胡言、歇斯底里 (16:00)

元朗襲擊事件引起世界關注，當中美國共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）周二（23日）在個人社交專頁上，形容施襲白衣人是「街頭黑幫」，並指控他們是由中央政府所操控。外交部駐港公署發聲明，譴責有關言論是「信口雌黃」、「一派胡言」、「居心叵測」和「歇斯底里」。

公署發言人稱，魯比奧等人長期惡意攻擊中國，目的是為了一己政治私利，又批評他們持雙重標準，「在一些美國政客看來，只有在他們國家發生的暴力才叫暴力，在其他國家和地區發生的暴力就是人權和自由問題；在他們國家攻擊警察、破壞秩序的暴徒才叫暴徒，而在其他國家和地區毀壞公共財產、攻擊政府機關甚至攻擊警察的暴徒則是『人權與自由鬥士』」。

公署發言人又強調：「香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政。我們絕不允許任何國家、組織或個人插手香港事務和中國內政，絕不會坐視國家主權安全和香港繁榮穩定受到損害。我們強烈敦促魯比奧之流立即停止反中亂港的可恥行徑。」

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