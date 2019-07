【元朗襲擊】美參議員稱中央操控施襲者　外交部駐港公署：一派胡言、歇斯底里 (16:00)

公署發言人稱,魯比奧等人長期惡意攻擊中國,目的是為了一己政治私利,又批評他們持雙重標準,「在一些美國政客看來,只有在他們國家發生的暴力才叫暴力,在其他國家和地區發生的暴力就是人權和自由問題;在他們國家攻擊警察、破壞秩序的暴徒才叫暴徒,而在其他國家和地區毀壞公共財產、攻擊政府機關甚至攻擊警察的暴徒則是『人權與自由鬥士』」。

公署發言人又強調:「香港是中國的香港,香港事務純屬中國內政。我們絕不允許任何國家、組織或個人插手香港事務和中國內政,絕不會坐視國家主權安全和香港繁榮穩定受到損害。我們強烈敦促魯比奧之流立即停止反中亂港的可恥行徑。」

職工盟公務員工會:強烈譴責「恐怖襲擊式暴行」 促獨立調查連串衝突

網民翻查2000年政府新聞稿:收不反對通知書後才可遊行屬誤解

迎周六 港鐵設心戰室新地增措施 「形點」設分級警報 元朗視情况或封站

解釋元朗襲擊當晚安排 港鐵:乘客按緊急掣 車未能駛走

Communist Party of #China used organized crime groups to attack protestors in #HongKong. Shows you who we are dealing with.

And fact they are violating everything they agreed to in Hong Kong handover tells you how much we can rely on them to adhere to any deals they make now. pic.twitter.com/PoqHQhcgpp— Marco Rubio (@marcorubio) July 23, 2019