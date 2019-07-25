西九管理局證地盤水浸塌陷　工程師疑隔水鐵板爆開導致料延工3個月 (17:15)

管理局確認工地安全，事件中無人受傷，並強調鄰近地區亦沒有受到影響。管理局已經通知屋宇署及所有相關部門，並已按程序採取必要的措施。工地內其他工程並沒有受到影響。

【16:50】西九文化區董事局成員葉傲冬回覆本報表示，據他了解，演藝綜合劇場工地的挖掘地基工程出現地下水倒灌，於今早約9時發生，導致地盤範圍內出現直徑約25米、深1.5米至2米的下陷情况，但初步評估顯示，不影響工地旁邊的M+博物館結構，亦由於工地的地底沒有水管設施，相信與鑿穿地下水管無關，亦不影響鄰近住宅。

葉傲冬續稱，未知下陷和地下水倒灌原因，但有工程界朋友向他反映，或與地基挖掘工程的施工質素有關，確實原因須待承建商調查後才能確認，目前未知何時復工。

演藝綜合劇場預計於2023年落成。董事局上月底曾開會討論各設施進度，葉傲冬稱，會上未提及劇場須趕工。

西九網頁顯示，上次會議提及，演藝綜合劇場項目及其周邊的綜合地庫挖掘工程已完成超過90%，當時正建造最底層的地庫樓層等工序，下一步則是安裝振動隔離系統，該系統是首次安裝，可保護劇場日後在結構上免受四周地面噪音和振動影響。

【15:24】今早（25日）網上討論區「連登」流出多張相片，顯示西九地盤疑似沉降及出現嚴重水浸。西九文化區管理局回覆本報證實事件，稱已獲悉西九文化區內演藝綜合劇場和綜合地庫項目L1合約工程出現水浸，現正積極跟進，並會適時公布。

本報記者現場所見，西九文化區演藝綜合劇場地盤接近海旁位置，地面呈下陷及出現裂紋，多個擺放在地上的貨櫃傾斜，有工人正在操作吊臂車把部分貨櫃移離。

資深木土工程師倪學仁看過網上的照片後估計，地盤中白色的支架看似完整，應不是整個地盤的支撐架構倒塌，而是椿與椿之間分隔泥土與地下水的鐵板，由於焊接不良或者厚度不足，無法抵受泥土重量和水壓而爆開，附近泥土掉落，水亦湧出，造成地陷和水浸。他說，是次地陷後，承建商需在地陷外圍灌漿加固，或在地陷位置回填石屎，以穩定泥土，防止地陷加劇，其後再檢查其他鐵板厚度及焊接是否不良，「處理得好的話，都要至少延工3個月」。

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