【逃犯條例】《環時》社評斥黎智英李柱銘漢奸　勾結西方阻中國走向強盛 (15:14)

社評題為〈香港出了一批有迷惑性的現代漢奸〉，指出從去年到今年，黎智英、李柱銘等「民主領袖」與美國及西方政府、議會的接觸達到空前密度，「形成愈來愈肆無忌憚的勾結」。

社評指出，這些人有一個野心，想把香港變成中美戰略博弈的特殊角力場，讓華盛頓和西方在香港的影響最大化，「讓『一國兩制』機制中的『一國』最小化，甚至名存實亡，讓『兩制』下香港的高度自治成為實際上的獨立」。

社評又稱，香港出的這批現代漢奸打着為港人爭「民主」、「自由」的旗號，比歷史上的漢奸更具有迷惑性，他們真正鎖定的是阻止中國走向強盛，破壞中華民族的偉大復興。

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