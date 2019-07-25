【佔中九子案】就3條例限制在囚者參選　黃浩銘申司法覆核 (13:46)

申請人為黃浩銘，答辯人為律政司長。入稟狀指出，黃浩銘因「反東北示威案」、「佔旺刑事藐視法庭案」及「佔中九子案」，均被判囚超過3個月，最早將於本年10月3日出獄。而在「佔中九子案」判刑前，黃浩銘一直未能確定自己須服的刑期，亦未能就其未來的參選作任何計劃，至本年4月被判囚8個月後，他才開始考慮其未來的參選計劃，並決定申請司法覆核。

入稟狀指出，《立法會條例》、《區議會條例》及《鄉村代表選舉條例》均限制任何人被判囚超過3個月，不論是否獲緩刑，在判監5年內，均喪失被提名或當選的資格，認為相關條文的限制不合比例；沒達到、不符合任何合法目的（legitimate aim）；超出任何合法目的的必要性；亦沒在受限制的社會利益，以及選舉權的保障中取得合理平衡。

入稟狀又指出，相關限制牴觸《基本法》第26條中，本港永久性居民享有選舉權和被選舉權的條文，亦抵觸《香港人權法案條例》中「參與公眾生活的權利」的條文，認為相關限制不合憲、沒約束力和無效。

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