單位無水電獨留4狗　狗主認罪判服務令　官：視狗為家人照顧終老 (13:29)

被告黃栢倫（29歲）被控殘酷對待動物、沒有對所有禁閉動物的處所保持清潔及無牌畜養狗隻3罪。控罪指出，他於去年12月24日，在元朗八鄉元崗新村一單位內犯案。

辯方求情稱，被告與21歲妻子育有一名3歲女兒，妻子現時懷有第二胎。被告的社會服務令報告正面，事件起因是被告面對業主「停水停電」，倉猝下暫時搬遷至母親住所居住，又沒有地方可暫養狗隻，被迫把狗隻留在原本的單位，希望考慮被告當時是被迫遷。

辯方續說，被告欲取回4隻狗，現時已搬往另一元朗村屋居住，有足夠地方養狗；愛協亦指4隻狗行動不便，不適合予人領養，估計該些狗不歸還被告，將難逃人道毀滅。

裁判官判刑時稱，直斥「香港有好多你呢類人，唔懂得尊重動物生命」，幸好今次4隻狗的健康無大礙，若因為疏忽和遺棄令狗失去性命，必然判監。裁判官批准他取回4隻狗，並着他不可再遺棄動物，應「視為家人」、「照顧佢哋終老」、「好好照顧佢哋」，終判他140小時社會服務令，罰款9000元。

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