涉收囚犯9萬元貸款　懲教職員及囚犯提堂   (13:12)

任職懲教署工藝教導員的首被告朱家豪（41歲），以及在囚的次被告江達隆（30歲），同被控一項串謀使公職人員接受利益罪，朱家豪另被控3項公職人員接受利益罪。兩名被告均表示需時索取法律意見及文件，申請將案件押後，獲裁判官批准。

控罪指出，2017年7月1至24日，兩名被告朱家豪和江達隆串謀使一名公職人員、即懲教署工藝教導員朱家豪，在無合理辯解下接受一筆4萬元貸款，作為朱家豪作出憑公職人員身分傾向於或保持傾向於優待江達隆的報酬。另外朱另涉分別於去年1月16日、2月14日及3月7日，3次在無合理辯解下接受3筆共5萬元貸款，作為他傾向於或保持傾向於優待另一名受他督導囚犯的報酬。

根據廉署的新聞稿，朱家豪案發時是懲教署工藝教導員，被調派到赤柱監獄廚房工場，負責向囚犯分配烹飪工作、檢查他們製作的食物質素，以及監察囚犯的一般操守。囚犯江達隆被派到該廚房工場工作，受朱直接督導以製作囚犯每日膳食。至於另一名涉及的囚犯目前暫未被落案起訴。

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