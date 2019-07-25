【逃犯條例】公務員聯署函林鄭促面對民意　若漠視將籌備工業行動 (19:23)

局方稱，理解有同事對於近日的事態有他們的想法，希望透過不同渠道或方法去表達意見；局方呼籲同事在這個艱難時刻，能夠繼續秉持專業精神，緊守崗位，竭盡所能地履行職務，服務市民。

【15:59】政府處理《逃犯條例》修訂風波的手法引發公務員不滿，來自44個決策局或部門單位、共235名政府職員聯署公開信予特首林鄭月娥，批評政府拒絕聆聽大眾聲音，強烈要求政府直接面對民意、回應民間的五大訴求。

公開信強烈要求政府回應民間五大訴求，包括促請林鄭月娥、律政司長鄭若驊、保安局長李家超、警務處長盧偉聰等官員問責下台；成立獨立調查委員會，調查6月9日以來警方處理衝突手法；完全撤回《逃犯條例》修訂；追究警察開槍鎮壓；不檢控和釋放反修例示威者等。

公開信提及，上周日（21日）元朗有大批「白衣暴徒」襲擊市民，令人髮指，警方未有及時派員到場保護市民及捉拿暴徒，「令人懷疑政黑勾結，除了令市民對警隊信心盡失外，亦令公務員質疑政府機構並非為民服務，更甚者令公務員成為社會撕裂的幫兇」。

公開信稱，過去兩個月，港人參與連串反修例遊行集會，數以百萬計的市民站出來表達訴求，「惟政府一直依然故我，拒絕聆聽大眾的聲音，違背服務市民的承諾」；若政府繼續漠視民意，將籌備具體工業行動，「謙卑地與廣大香港的市民同行，克盡我們服務市民的『公僕』身分」。

聯署決策局／部門／單位（共44個）：

漁農自然護理署

建築署

屋宇署

民眾安全服務隊

民航處

公司註冊處

香港海關

衛生署

律政司

渠務署

教育局

機電工程署

環境保護署

香港消防處

食物及環境衛生署

食物及衛生局

香港司機職工總會

政府產業署

路政署

民政事務局

民政事務處

香港房屋委員會

警務處（文職）

香港郵政

入境事務處

稅務局

創新科技署

知識產權署

司法機構

勞工處

土地註冊處

地政總署

康樂及文化事務署

通訊事務管理局辦公室

政府資訊科技總監辦公室

公共衛生檢測中心（衛生署）

香港電台

差餉物業估價署

選舉事務處

社會福利署

工業貿易署

庫務署

水務署

在職家庭及學生資助事務處

逃犯條例 相關報道：

邱誠武感觸有市民憂穿黑衣會否被打 蕭偉強：官員問責下台非大不了

彩虹連儂隧道撕紙漢襲擊兩途人

設獨立調查委員會？鄭若驊：現行機制最恰當

專訪：談青年抗爭 楊潤雄：沒人無故傷害人 背後不滿值得深究 「過激暴力才是問題」

速龍無警告橋上開槍 橡膠彈射橋下示威者