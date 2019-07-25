【逃犯條例】EO聯署函特首表憤怒　蕭偉強形容罕見 (11:12)

蕭偉強重申，各界的意見是呼籲政府冷靜，反對暴力、堅守法治，重建警民互信。

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逾400名政府行政主任（EO）發聯署信予特首，表達對近日事件的憤怒及關注，強烈譴責警隊作為。聯署者促當局必須正面回應市民五大訴求，尤其是正式撤回修例及成立獨立調查委員會兩者。

聯署信又提及，對特首及負責官員6月以來的處理手法深表遺憾，批評發生元朗襲擊事件後，特首及一眾司局長、警務處長周一（22日）召開的記者會，予人行禮如儀之感，「特首及警務處長表現毫無承擔，更藉辭逃避記者提問，其所謂解說亦令人無言以對」。

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