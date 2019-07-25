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2019年7月25日星期四
東鐵線列車仍受阻 新界東交通大擠塞 (12:03)
東鐵線列車服務受阻 火炭往返大埔墟暫停服務【短片】 (11:04)
大潭道私家車失控撞山釀4傷 (11:04)
老婦深水灣游早水遇溺亡 (10:56)
【逃犯條例】邱誠武感觸有市民憂穿黑衣會否被打 蕭偉強：官員問責下台非大不了 (10:40)
彩虹連儂隧道撕紙漢襲擊兩途人 (10:40)
【元朗襲擊】民主黨區議員籲周六遊行後盡快散走：表達到訴求已足夠 (10:19)
市民火炭站候接駁巴半小時 批港鐵指示不清晰 (10:00)
大埔公路沙田段往大埔方向部分行車線封閉 (09:27)
荃灣線列車服務逐漸回復正常 (09:12)
【逃犯條例】設獨立調查委員會？鄭若驊：現行機制最恰當 (07:44)
天晴酷熱 最高33度 (07:01)
【元朗襲擊】柳俊江受襲沒有恨 助擋棍者包括經民聯王威信 (23:21)
【逃犯條例】紀律部隊首長聯合聲明譴責暴力 獨缺盧偉聰 (22:48)
荃灣炸藥工場案警再拘一人 獲准保釋 (22:43)
變壓房爆炸 黃埔花園3至5座一度停電 (22:30)
【元朗襲擊】「光復元朗」申請人：與警會面不歡而散 不獲批仍會如期遊行 (22:29)
【元朗襲擊】法律界發聲明 促獨立調查警方不作為 (21:44)
指佔領影響中港車業務向9子索償 申索人獲准中止申索 (21:26)
【元朗襲擊】11院校校長高層發聯署電郵 籲學生7．27遠離危險 (21:13)
銅鑼灣日喜樓疑兩宗食物中毒 共涉8人 (21:05)
元朗襲擊案再拘一人 暫12男被捕 (21:00)
青山醫院病人擅自離院 (20:32)
港鐵主席歐陽伯權：汲取沙中線教訓 盼外界給予時間改善 (20:08)
外傭中介公司安排非法傭工來港 主腦判囚24月 (19:42)
【元朗襲擊】港鐵：7．27增派人手設「心戰室」應對 近百市民港鐵總部抗議 (19:35)
【元朗襲擊】嶺大校董會主席函楊潤雄 促教局闡明何君堯參與程度 (19:05)
【元朗襲擊】新地修訂商場緊急應變措施 劃安全區供市民暫避 (18:51)
懷疑冒牌疫苗中期化驗結果公布 樣本沒疫苗成分沒有害雜質 (18:34)
【逃犯條例】國際特赦促外國停供港府「低致命」裝備 為警提供人權訓練 (18:14)
「龍心」與前女友阻學生上學傷人罪成 (18:03)
元朗私家車撞傷過路單車男 (17:54)
【元朗襲擊】警被質疑保護市民不力 大律師公會再倡獨立委員會調查 (17:47)
6月綜援個案按月減562宗 (17:40)
【逃犯條例】彭定康稱元朗襲擊回歸以來最嚴重暴力事件 外交部︰選擇性失明 (17:40)
【逃犯條例】愛爾蘭對港發旅警「高度警戒」 外交部：港人應團結維護安全秩序 (17:36)
曹貴子涉串詐案將轉介區院審理 (17:14)
【元朗襲擊】元朗區議會籲7‧27遊行各方克制 十八鄉鄉委會反對批不反對通知書 (16:48)
【逃犯條例】文書秘書職系公僕聯署 批警嚴重失職促政府回應五大訴求 (16:43)
【逃犯條例】公共專業聯盟促林鄭成立調查委員會 撤回修例直接對話 (16:24)
【元朗襲擊】傷者憶車廂瀰漫血腥味 林卓廷：會約見港鐵了解第三者責任賠償 (15:42)
收藏家葛師科受騙案 被告申撤轉賣古董禁令遭駁回 (15:23)
屋宇署：《大公報》招牌違例30天內拆除 (15:20)
選管會調查報告：無法斷定新西選民登記冊何時如何遺失 (14:41)
色情網洗黑錢案 主腦夫婦判囚45及48月 (14:38)
屯門黑衣男被白衫人拖行過馬路 後稱沒被襲擊 (13:55)
【李鵬逝世】社民連赴中聯辦 促追究「六四屠城」責任 (13:42)
金鐘站「不合作運動」兩示威者報稱被打不追究 (13:39)
【元朗襲擊】何君堯促選「生路」「不生路」 朱凱廸要求撤言論勿煽動暴力 (13:31)
前總平機會主任追薪案 平機會申轉介區院遭拒 (13:07)
七警案上訴周五裁決 (12:46)
【逃犯條例】中國國防部：關注香港形勢發展 按《駐軍法》處理 (12:39)
【元朗襲擊】鍾健平稱元朗遊行屬「和理非」 梁志祥憂衝擊籲延期 (12:30)
【逃犯條例】曼城傑志友賽網民籲唱《孤星淚》名曲 發起人：歡迎球迷自發行動 (11:14)
私家車司徒拔道撞壆 女乘客受傷 (11:05)
【逃犯條例】陳弘毅斥元朗襲擊無法無天 促政府考慮設獨立調查委員會 (10:58)
男子西貢夜潛捉蟹遇溺亡 (10:43)
網民金鐘站「不合作運動」 港鐵：班次逐步回復正常【短片】 (09:59)
【元朗襲擊】柳俊江籲林鄭月娥有承擔 回應五大訴求 (08:22)
炎熱有驟雨 最高32度 (07:03)
元朗襲擊案 警方暫拘11男 (23:36)
【逃犯條例】航空界發起7．26機場集會 促政府回應五大訴求 (23:29)
【元朗襲擊】白裙女懷孕不足3個月沒通知醫院 診所求醫證胎平安 (22:46)
【逃犯條例．短片】涉撕毁城大民主牆推倒女神像 操普通話男子被捕 (22:12)
近百市民廣源邨悼墮樓青年 (21:53)
何君堯父母墓碑遭破壞 建制派39議員聯署譴責 田北辰自行發聲明 (21:43)
【逃犯條例】6‧12眼部中彈教師完成手術 未來兩周須面部朝下休養 (21:23)
【元朗襲擊】賽馬評馬界聯署促馬會褫奪何君堯會籍 (20:51)
書展98萬人次入場 人均消費875元 (20:50)
父母墓碑遭破壞 何君堯：人神共憤 (20:18)
中海物業4員工涉用虛假文書 兩被告認罪擬當污點證人 (20:09)
【元朗襲擊】「光復元朗遊行」發起人申請不反對通知書 (19:55)
【元朗襲擊】警再回應：周日晚3小時接2.4萬求助電話超負荷 (19:44)
【元朗襲擊】民主派求開特別會議討論元朗事件 譴責何君堯 (19:20)
健身中心涉違商品例威嚇銷售 事主盼體格如金鐘國但否認欲上健身課 (18:01)
網民到何君堯屯門辦事處抗議 警查身分證 (17:14)
【預算案】新民黨倡派8000元 葉劉：不要整天都想我們為選舉 (17:11)
再有女子告西醫林偉光 稱遭對方非禮申索償 (17:08)
【元朗襲擊】記者問「港暴力團體受北京控制」 外交部先稱確保中央機構安全 後答反對暴力 (16:54)
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【逃犯條例】34前高官議員再發聯署信 強烈要求成立獨立調查委員會 (16:12)
不滿接種「水貨」HPV疫苗 11內地人入稟小額索償 (16:05)
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健身中心涉違商品例威嚇銷售 事主：職員稱「入錯嘢」叫取出戶口所有存款 (15:43)
【元朗襲擊】書展煞科日三中商職員貼連儂牆 「我住元朗也被打」 (15:39)
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【逃犯條例】楊潤雄：各界應珍惜機會與政府溝通 冀教師持平助學生了解時事 (15:15)
老婦接受上門打針後亡 夫向涉事醫生及醫務中心索償 (14:51)
救生員疑因延長試用期 危站深水埗公園泳池高處 (14:30)
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興華邨中年婦墮樓亡 (14:17)
港鐵車廂圖開乘客背包 休班警企圖偷竊罪成上訴駁回 (13:43)
西醫非禮女病人囚9個月 上訴駁回即時服刑 (13:37)
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北角酒樓火警 員工食客疏散 (12:35)
青年沙田墮樓亡 (12:32)
洗衣公司貨車元朗撼路旁貨車 司機跟車工被困 (12:04)
【元朗襲擊】朱凱廸質疑元朗事件早已部署 (11:43)
機管局首任主席黃保欣逝世 (10:41)
【元朗襲擊】葉劉籲市民非常時期體諒警隊 衝擊中聯辦政治含意大 (10:10)
【二十四節氣．大暑】中醫提醒：飲水補水勿一次過狂灌 (10:09)
旺角兩漢遭追斬浴血 (09:58)
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多雲有驟雨 局部地區雷暴 最高32度 (07:38)
【元朗襲擊】6男涉非法集結被捕 部分人涉黑社會背景 (00:08)
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大潭道私家車失控撞山釀4傷
(11:04)
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凌晨2時20分，一輛銀色私家車沿赤柱大潭道往柴灣方向行駛，駛近紅山半島一個彎位時失控，越線撞向山邊停下，車上司機及2男1女乘客受輕傷，救護員到場將傷者送院。警方正調查意外原因。
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父母墓碑遭破壞 何君堯：人神共憤
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