【逃犯條例】邱誠武感觸有市民憂穿黑衣會否被打　蕭偉強：官員問責下台非大不了 (10:40)

《逃犯條例》修訂風波引發連串衝突，前政府官員聯署促請港府考慮成立獨立調查委員會，聯署者包括勞福局前局長蕭偉強和運房局前副局長邱誠武。兩人今早（25日）出席港台節目，邱誠武感觸發生元朗襲擊事件後，市民外出要考慮穿什麼顏色的衣服；蕭偉強認為官員問責下台並非大不了，但強調目前應盡快成立獨立調查委員會徹查，平息社會紛爭。
邱誠武談及元朗襲擊事件時一度感觸，他說，經過7月21日後，有市民會考慮外出該穿什麼顏色的衣服，擔心穿黑衣會否被人打，反映市民對人身安全感到焦慮，邱誠武認為情況嚴重。
蕭偉強表示，社會恐懼情緒正因政府未有處理問題，令問題發酵，同時亦使警隊成為政府與市民的磨心。他擔心政府若不採取行動紓解民情，暴力會不斷升級、社會撕裂持續，分化將更嚴重。
蕭偉強認為，官員問責下台並非大不了的事，過去亦有被問責下台的官員，如梁錦松、葉劉淑儀等，認為他們都是優秀人才，但下台與個人操守和能力無關。他強調，政府目前最迫切要處理的應是聆聽社會理性聲音，盡快成立獨立調查委員會徹查連串事件，平息紛爭，避免社會積累更多仇恨，致暴力升級。
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