【逃犯條例】邱誠武感觸有市民憂穿黑衣會否被打　蕭偉強：官員問責下台非大不了 (10:40)

邱誠武談及元朗襲擊事件時一度感觸，他說，經過7月21日後，有市民會考慮外出該穿什麼顏色的衣服，擔心穿黑衣會否被人打，反映市民對人身安全感到焦慮，邱誠武認為情況嚴重。

蕭偉強表示，社會恐懼情緒正因政府未有處理問題，令問題發酵，同時亦使警隊成為政府與市民的磨心。他擔心政府若不採取行動紓解民情，暴力會不斷升級、社會撕裂持續，分化將更嚴重。

蕭偉強認為，官員問責下台並非大不了的事，過去亦有被問責下台的官員，如梁錦松、葉劉淑儀等，認為他們都是優秀人才，但下台與個人操守和能力無關。他強調，政府目前最迫切要處理的應是聆聽社會理性聲音，盡快成立獨立調查委員會徹查連串事件，平息紛爭，避免社會積累更多仇恨，致暴力升級。

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