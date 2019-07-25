港鐵：東鐵線服務陸續回復正常【短片】 (14:43)

索取港鐵列車服務受阻通知書

【12:55】港鐵車務營運總管黃琨暐及車務工程總管李家潤再度見記者，李家潤未有回應有關搶修進度的提問，僅稱希望爭取傍晚繁忙時間前完成。

李家潤表示，類似事故過往未曾發生，是次搶修有三大挑戰，分別是工程車超過80噸、偏離路軌位置位於彎角，以及須確保安全，因此工程人員只能將涉事工程車逐寸橫移。他感謝工程人員搶修，7以及消防員到場提供意見，事後會詳細調查事故成因。

至於如未能在繁忙時間前完成搶修，港鐵有何應對措施，黃琨暐表示會增加接駁巴士，以及與巴士公司、運輸署等保持緊密聯繫。

【11:00】港鐵補充，因應東鐵線事故，今早已即時安排免費接駁巴士，於早上約5時30分開始行走沙田至大埔墟段，接載受影響的乘客，至今已安排超過140架巴士。

港鐵稱，得知大埔公路及吐露港公路較早時間有交通事故，路面較擠塞，一度對接駁巴士服務造成影響；現時該兩宗交通事故已處理。

【08:00】港鐵車務營運總管黃琨暐及車務工程總管李家潤見記者，稱凌晨3時50分，距離大學站以北500米外的北行線，有工程車更換路軌期間，其中一個轉向架偏離路軌。

港鐵未有回應修復時間，僅說有一定難度，現時工程人員仍在現場搶修，需時將轉向架置返路軌，呼籲乘客留意港鐵最新消息。

【07:06】港鐵表示，由於有工程列車在大學站附近發生事故，東鐵線列車服務受阻。

‧紅磡站往返火炭站：每3分鐘一班

‧火炭站往返大埔墟站：暫停服務，港鐵正提供免費接駁巴士

‧大埔墟站往返羅湖站：每6分鐘一班

‧大埔墟站往返落馬洲站：每12分鐘一班