【元朗襲擊】柳俊江受襲沒有恨　助擋棍者包括經民聯王威信 (23:21)

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王威信早前在醫院接受本報記者訪問，聲稱自己當晚到場是「勸架」，混亂中亦被白衣人打至右手肘骨折，右手可能永遠無法伸直。不過，王威信與鄉事關係密切，有網民認為他協助拉起車站鐵閘，讓白衣人進入車站，但王威信稱，他當時是伸手勸阻白衣人入站。

王威信稱，周日晚到現場了解，見到白衣人打人，趨前勸架嘗試勸退白衣人不要再入車站。本報記者當晚趕到現場，曾看到一群白衣人和黑衣人在近J出口的地面互相拋擲物品，直至被稱為「飛天南」的57歲男子倒地，一群白衣人一度後退。白衣人群再次經扶手電梯到達車站大堂，本報記者目擊，當時王威信曾着白衣人「不要上去了」，其後有白衣人推開王威信。

一群白衣人湧入車站並追打市民，其中數人用棍追打柳俊江，當時柳俊江掩着頭，血流披面。本報記者當時趕到附近，發現另有一至兩人曾站在柳俊江身前，喝止及伸手嘗試阻攔欲施襲者，其後本報記者亦有嘗試制止施襲者。本報早前翻看照片，證實其中一人為王威信。

王威信接受查詢時說，當時不知倒地的是柳俊江，只是事後看到資料及報道才知悉柳俊江在場。他說，當時見到傷者倒地，但白衣人仍不停手，其間伸手及以身軀擋棍，其後數名白衣男圍毆他，他除了手骨骨折，背部亦被打至紅腫，今晨去醫院覆診，安排周五接受手術。

本報向柳俊江查詢有人曾協助喝止白衣人打他的問題，他說，「我不太想回應有關個別人士的問題，我比較關心大局。」柳俊江今日在facebook發文說，「恨？我沒有，我甚至沒有想過認清打手是誰，我們沒有必要把鷹犬僂儸放在眼內。當鮮血模糊視野的時候，我完全沒有想到要『報仇』；這不是一份仇恨，這是一份莫名的悲哀，我不斷問自己：『當權者不惜動用黑社會協助治港，我們還剩下甚麼辦法，可以保護我們的家園？』」

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