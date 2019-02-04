【元朗襲擊】「光復元朗」申請人：與警會面不歡而散　不獲批仍會如期遊行 (22:29)

遊行原定周六下午4時集合，4時30分起步，由元朗水邊村遊樂場沿大馬路及朗日路，遊行至終點元朗西鐵站，申請遊行人數為369人。鍾健平於會後表示，因預計人數比較多，起步時間將改為3時，若當日人數較多，群眾可向元朗大球場和大會堂方向聚集。他表示，當日亦將安排約100名糾察，當中會特別安排10名糾察駐守南邊圍附近道路，以防有「恐怖分子」，但承認「無可能百分百保障到安全」。

至於今日與警方的會面，鍾健平形容是不歡而散，稱警方曾確認今日下午的會面，會有巴士和港鐵代表一起商討交通安排，惟他到場後發現，上述兩間公司代表已開完會議離場，認為安排極不尊重，曾向警方表示極度失望和遺憾。他又稱，在提及南邊圍附近道路糾察安排時，席上姓余的男高級督察，突然將其在會上言論視之為「陳述」，鍾健平認為涉及陳述，便需要向法律顧問尋求協助，故主動終止會議。

十八鄉鄉事委員會早前寫信予警方，要求警方不要批出周六遊行的不反對通知書，並指一切後果由警方負責，同時稱鍾健平屬「港獨組織」「港人自決」成員，曾於2013年衝擊警方防線。鍾健平回應說，信件提及的組織已不存在，同時稱現時並不支持港獨，亦對聲明內容感到人身安全受威脅。

鍾健平形容，周日元朗暴打市民事件為「恐襲」，呼籲香港人周六站出來。

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