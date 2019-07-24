【逃犯條例】紀律部隊首長聯合聲明譴責暴力　獨缺盧偉聰 (22:48)

聲明表示，就近日發生的連串暴力行為，已嚴重破壞社會秩序，威脅市民安全，「我們予以嚴厲譴責」。聲明強調，各紀律部隊將一如既往，緊守崗位，團結一致，堅定不移支持行政長官及特區政府依法有效施政，竭盡所能維護香港法治。

此聲明之中，獨缺同為紀律部隊首長的警務處長盧偉聰。

香港紀律部隊工會、協會及退休會亦發表聯合聲明，嚴厲譴責任何形式的暴力，表示會繼續呼籲會員緊守崗位，堅定不移，團結一致，繼續為香港市民提供最優質的專業服務；並希望社會各界保持克制，放棄暴力。發出聲明的團體中，同樣未有警隊相關組織。

發出聯合聲明團體：

香港海關關員工會

香港海關⼈員總會

香港海關官員協會

香港海關高級官員協會

香港海關貿易管制主任協會

香港海關退休人員協會

香港消防主任協會

香港消防處職工總會

香港消防控制組職員會

香港消防退休人員互助會

香港入境事務助理員工會

香港入境事務人員協會

入境事務主任協會

香港入境處員佐級總會

懲教事務職員協會

香港懲教人員總工會

政府飛行服務隊空勤主任協會

政府飛行服務隊工程師會

政府飛行服務隊機師工會

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