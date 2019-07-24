【元朗襲擊】法律界發聲明　促獨立調查警方不作為 (21:44)

繼大律師公會後，一批香港法律界人士晚上發出聲明，表示在7月21日晚目睹在元朗發生了數十年來對香港的法治和秩序，以及市民的自由最嚴重的衝擊。聲明指出，一個文明社會絕對不會容許香港市民成為一群有組織武裝暴徒的施襲對象；儘管香港警察未必與暴徒勾結，惟警方對暴徒視而不見，無疑更令人不安。
聲明表示，不希望得出這個結論，這些質疑亦必須消除。故香港法律界促請特首根據《調查委員會條例》（香港法例第86章）成立調查委員會，就7月21日於元朗發生的事件並警方的不作為，展開全面和獨立的調查。7月21日在元朗發生的事件，是對香港法治的公然侮辱，必須立即採取行動，讓本港和國際社會恢復對警方的信心。特區政府，尤其律政司長迄今的回應完全不足，亦缺乏實質內容。
聲明提到，基於這些事件，香港市民已不再信任和尊重律政司長，故向特首、律政司和律政司長發出公開呼籲，要求他們作為公眾利益的守護者，立即採取行動，並就此聲明作即時和全面的回應。
在沒有獨立調查的情況下，要揭示警方不作為的原因，除了對警務處處長採取法律行動，及／或對負責的警員就其涉嫌疏忽職守提出私人檢控之外，別無他法。
法律界聲明發起人：
陳景生
梁家傑
夏偉志
彭耀鴻
潘熙
查錫我
鄭瑞泰
張達明
張惠儀
張耀良
關尚義
何俊麒
何俊仁
郭憬憲
林洋鋐
廖成利
文浩正
吳思諾
潘淑瑛
石書銘
譚俊傑
韋智達
黃鶴鳴
王學今
黃國桐
黃瑞紅
黃宇逸
葉海琅
阮陳淑怡
郭榮鏗
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