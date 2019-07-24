【元朗襲擊】法律界發聲明　促獨立調查警方不作為 (21:44)

聲明表示，不希望得出這個結論，這些質疑亦必須消除。故香港法律界促請特首根據《調查委員會條例》（香港法例第86章）成立調查委員會，就7月21日於元朗發生的事件並警方的不作為，展開全面和獨立的調查。7月21日在元朗發生的事件，是對香港法治的公然侮辱，必須立即採取行動，讓本港和國際社會恢復對警方的信心。特區政府，尤其律政司長迄今的回應完全不足，亦缺乏實質內容。

聲明提到，基於這些事件，香港市民已不再信任和尊重律政司長，故向特首、律政司和律政司長發出公開呼籲，要求他們作為公眾利益的守護者，立即採取行動，並就此聲明作即時和全面的回應。

在沒有獨立調查的情況下，要揭示警方不作為的原因，除了對警務處處長採取法律行動，及／或對負責的警員就其涉嫌疏忽職守提出私人檢控之外，別無他法。

法律界聲明發起人：

陳景生

梁家傑

夏偉志

彭耀鴻

潘熙

查錫我

鄭瑞泰

張達明

張惠儀

張耀良

關尚義

何俊麒

何俊仁

郭憬憲

林洋鋐

廖成利

文浩正

吳思諾

潘淑瑛

石書銘

譚俊傑

韋智達

黃鶴鳴

王學今

黃國桐

黃瑞紅

黃宇逸

葉海琅

阮陳淑怡

郭榮鏗

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