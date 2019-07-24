【元朗襲擊】新地修訂商場緊急應變措施　劃安全區供市民暫避 (18:51)

周日（21日）晚上大批白衣人在港鐵元朗站附近「無差別」襲擊途人，更有白衣人士追到新地（0016）旗下Yoho Mall形點商場毆打市民。新地旗下沙田新城市廣場亦曾發生警民衝突，因應接連在旗下商場發生暴力事件，新地方面今日（24日）表示，已修訂緊急應變措施，並制定分級警報制度，在嚴重情況下會呼籲商戶即時關門，並指示店舖職員和客人離開商場或留在安全地方。
新地今日表示，為應付日後大型公眾活動，以及汲取本月14日新城市廣場發生的衝突事件後，已檢討做法改善商場使用者安全的保障措施，包括加強保安、物業管理及客戶服務人手，以及為前線員工提供額外培訓，以應付突發事故。
因應周六（27日）在元朗舉行的「光復元朗」遊行或釀成暴力衝突，新地稱已修訂緊急應變措施，包括制定分級別的警報制度，當旗下商場內或在商場附近，有不同人對峙或發生肢體衝突，以及有大量人群突然湧入商場時，會視作嚴重情況，屆時新地會透過SMS短訊實時通知商戶最新情況，並呼籲商戶即時關門，以及指示店舖職員和客人離開商場或留在安全地方，亦會在商場內安排特定區域（safe space），在緊急情況下給受影響市民暫避。
新地指出，由於旗下多個商場，包括新城市廣場、Yoho Mall形點、東港城，都設有公共通道，必須按地契24小時開放予所有人士使用，因此不能關閉商場。至於7月14日沙田新城市廣場的商場職員被指引領警員進場，新地稱若警方入場執行職務，在場同事會向警方查詢進場目的，以便商場採取適當措施，從而保障場內人士安全。
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