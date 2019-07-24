【逃犯條例】國際特赦促外國停供港府「低致命」裝備　為警提供人權訓練 (18:14)

國際特赦組織今日（24日）發新聞稿稱，其組織動員美國、英國、德國、法國及各地分會，向當地國會及相關政府官員施壓，要求當地政府停止向香港政府供應「致命性較低」的人群管理裝備，例如水炮車、催淚彈、胡椒噴霧、橡膠子彈、發射器以及相關零件，直至香港政府成立獨立調查委員會徹查使用過度武力驅散示威者、作出具體改善，以及香港當局為執法人員提供全面、持續的人權訓練。
國際特赦組織早前發表簡報，指出警方於6．12金鐘衝突使用過度武力，但至今情況未有改善。該組織稱，綜合傳媒報道及現場觀察，警方周日（21日）在上環清場時，被指在未有示警下，向正撤離的示威者發射橡膠子彈。香港分會昨（23日）去信警方查詢開槍數目，至今未有回覆。
該組織又稱，現時已知美國有向香港警察供應胡椒噴霧、警棍、橡膠子彈及雷明燈870散彈槍；英國供應催淚彈N225；法國或德國則供應水炮車。
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