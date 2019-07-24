【逃犯條例】國際特赦促外國停供港府「低致命」裝備　為警提供人權訓練 (18:14)

國際特赦組織早前發表簡報，指出警方於6．12金鐘衝突使用過度武力，但至今情況未有改善。該組織稱，綜合傳媒報道及現場觀察，警方周日（21日）在上環清場時，被指在未有示警下，向正撤離的示威者發射橡膠子彈。香港分會昨（23日）去信警方查詢開槍數目，至今未有回覆。

該組織又稱，現時已知美國有向香港警察供應胡椒噴霧、警棍、橡膠子彈及雷明燈870散彈槍；英國供應催淚彈N225；法國或德國則供應水炮車。

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