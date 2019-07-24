「龍心」與前女友阻學生上學傷人罪成 (18:03)

自稱「龍心」的網絡紅人涉嫌去年偕同當時的女友，在東涌一所中學門外自薦為學校舉行講座，校方拒絕並關閘阻止兩人進入，兩人情緒激動，攔截學生不讓他們上學，其間女被告拉扯一名男學生手臂致受傷，案件今（24日）在西九龍裁判法院裁決。兩人被裁定罪成，裁判官押後至8月13日判刑，其間為兩被告索取感化及社會服務令報告。女被告求情稱，當時兩人正拍拖，若不聽從「龍心」的話或會被打。
綽號「龍心」男被告林克霖（41 歲）、其前女友鄭芷琪（20歲）同被控一項遊蕩致他人擔心；鄭另被控一項普通襲擊。
裁判官表示，兩名被告在涉案學校大門外逗留一段時間，屬遊蕩行為；而受影響兩名學生打算上學，突然遭陌生人攔截，即女被告拉學生下車，男被告指示女被告阻止學生返校等，兩名學生供稱感害怕及擔心自身安全，終裁定兩人遊蕩罪成。
裁判官續說，女被告雖不是故意襲擊男學生，但她用力捉緊對方，應可預計對方會掙扎或因此受傷，她並無合理理由捉緊學生，故裁定女被告普通襲擊罪成。
女被告代表律師求情稱，女被告自去年9月初與男被告拍拖，對他言聽計從，有時女被告「唔聽話會畀佢（男被告）打」。原本是學生的女被告，應男被告要求退學「跟佢學嘢」，女被告一度視對方為未婚夫，並誤以為兩人感情世界要「聽晒對方話」，豈料男被告卻教她犯法，在此案中是男被告指使她阻止學生返校。女被告現已跟男被告分手，現時確診患有適應障礙，需定期往精神科和心理科覆診，望為女被告索取感化令。
男被告代表律師求情說，男被告沒有意圖傷害他人，僅屬「虛張聲勢」，男被告亦承認為拍片在網上發布，增加點擊率，行為稍有「過火」，此事後不再做網絡紅人，現時從事水喉工，重犯機會低，望法庭輕判。
裁判官認為，案情在同類案件中不算嚴重，涉及暴力程度很低，兩被告的動機並非傷害他人，為兩人索取感化及社會服務令報告，押後至8月13日判刑。