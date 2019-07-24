「龍心」與前女友阻學生上學傷人罪成 (18:03)

綽號「龍心」男被告林克霖（41 歲）、其前女友鄭芷琪（20歲）同被控一項遊蕩致他人擔心；鄭另被控一項普通襲擊。

裁判官表示，兩名被告在涉案學校大門外逗留一段時間，屬遊蕩行為；而受影響兩名學生打算上學，突然遭陌生人攔截，即女被告拉學生下車，男被告指示女被告阻止學生返校等，兩名學生供稱感害怕及擔心自身安全，終裁定兩人遊蕩罪成。

裁判官續說，女被告雖不是故意襲擊男學生，但她用力捉緊對方，應可預計對方會掙扎或因此受傷，她並無合理理由捉緊學生，故裁定女被告普通襲擊罪成。

女被告代表律師求情稱，女被告自去年9月初與男被告拍拖，對他言聽計從，有時女被告「唔聽話會畀佢（男被告）打」。原本是學生的女被告，應男被告要求退學「跟佢學嘢」，女被告一度視對方為未婚夫，並誤以為兩人感情世界要「聽晒對方話」，豈料男被告卻教她犯法，在此案中是男被告指使她阻止學生返校。女被告現已跟男被告分手，現時確診患有適應障礙，需定期往精神科和心理科覆診，望為女被告索取感化令。

男被告代表律師求情說，男被告沒有意圖傷害他人，僅屬「虛張聲勢」，男被告亦承認為拍片在網上發布，增加點擊率，行為稍有「過火」，此事後不再做網絡紅人，現時從事水喉工，重犯機會低，望法庭輕判。

裁判官認為，案情在同類案件中不算嚴重，涉及暴力程度很低，兩被告的動機並非傷害他人，為兩人索取感化及社會服務令報告，押後至8月13日判刑。

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