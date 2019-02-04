【逃犯條例】愛爾蘭對港發旅警「高度警戒」　外交部：港人應團結維護安全秩序 (17:36)

據愛爾蘭外交及貿易部網站，最近數個星期香港有大型反對《逃犯條例》修訂的示威，雖然遊行活動和平進行，但有少數示威者與警察爆發衝突，警方有使用催淚彈、胡椒噴霧、橡膠子彈；未來金鐘及附近一帶有可能繼續出現遊行示威，建議國民避免前往。

華春瑩回應時表示，高度關注近期香港發生的事件，反對一切暴力非法行為，堅決支持港府及警方依法處置。至於愛爾蘭對港澳地區發旅遊警示，華春瑩認為想真正熱愛香港的人肯定會感到痛心，有正義感及真正愛港的人應團結起来，維護香港的安全與秩序。

繼美、日、韓駐港領事館分別呼籲國民不要前往香港可能會出現危險的地方，加拿大及澳洲政府今日亦加入呼籲，惟暫沒有更改針對香港的旅遊警示。

另外， 民陣已向61間外國駐港總領事館及歐盟香港辦事處發信，就「元朗恐襲」及港府的回應，呼籲各國領事向國民就香港的情況發出旅遊警示，及正式要求港府承諾保障居港國民的人身及財產安全。

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