曹貴子涉串詐案將轉介區院審理 (17:14)

曹貴子（55歲）於5月被控串謀詐騙，控方今日申請該案與康宏前首席財務總監陳麗兒（46歲）、前執行董事陳毅凱（51歲）被控的案件合併處理，並獲批准。上述三人現同被控一項串謀詐騙罪。

此外，陳麗兒涉及另一宗案件，指她與康宏環球前執行董事麥光耀（44歲）、康宏環球前經理黃淑安（40歲）及鼎成證券總經理李易明（48歲），同被控一項串謀詐騙罪。

控方就上述兩宗案件申請毋須答辯，透露將轉介區域法院審理。兩案的所有被告均獲保釋，曹貴子繼續以20萬元現金擔保，其餘被告則各以1萬元現金擔保。由於陳麗兒同時涉及兩案，所以她須共付2萬元保釋金。

涉及曹貴子的案件的控罪指，曹貴子、陳麗兒及陳毅凱涉於2016年4月1日至2017年12月7日，透過安排康宏環球的附屬公司，用超過8900萬元收購一家曹貴子擁有55%股份的顧問服務公司信盈國際，其間三人隱瞞曹貴子持股信息，或沒有根據《上市規則》披露曹貴子屬上市公司康宏的主要股東或董事、隱瞞或沒有披露康宏財務收購信盈國際屬一宗關連交易，以及導致非直接全資擁有的附屬公司康宏財務，在上市公司康宏沒有遵照《上市規則》就關連交易規定下，於2016年9月5日收購信盈國際。

另一案件的控罪指，麥光耀、陳麗兒、黃淑安及李易明涉於2014年6月1日至2017年12月7日期間，藉誘使康宏環球透過鼎成證券，向一家由麥光耀為股東及董事的經紀行，支付逾4960萬元的債券配售佣金，串謀欺詐聯交所、康宏環球及其董事會和股東。

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