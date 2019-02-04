【元朗襲擊】元朗區議會籲7‧27遊行各方克制　十八鄉鄉委會反對批不反對通知書 (16:48)

元朗區區議會主席沈豪傑表示，憂慮周六的遊行再有暴力事件發生，並且擔心暴力程度會進一步升級，以聲明作緊急呼籲，若不反對通知書獲批，呼籲遊行人士以和平理性方式示威和表達訴求，同時盼政府盡快與各方展開對話，化解矛盾，最後以曹植所寫的《七步詩》作結，「煮豆燃豆萁，豆在斧中泣，本是同根生，相煎何太急」。

沈豪傑表示，聲明只代表出席記者會13名區議員的立場，稱今日曾邀請區內包括民主派的所有區議員出席，而民主派議員以時間未能配合為由沒有出席。

對於是否知道周日（21日）的施襲者為何人，以及如何評價警方當日行動的表現。沈豪傑回應說，現時被捕者仍未被落案起訴，故仍需待警方調查。至於當日警方行動，沈豪傑引述警方發言人回應傳媒的說法稱，警方曾承認當日工作上的部署有所不足，「我們也認為在時間上未能達到市民期望」。該區亦打算召開特別區議會會議，討論警方當日行動，但因現時未完全了解警方部署，不會「即時作出譴責」。

十八鄉鄉事委員會去信元朗區指揮官李偉文，表示強烈反對警方就7‧27遊行發出不反對通知書，理由之一是「每次集會後都發生嚴重衝擊」，並指一切後果由警方負責。身兼十八鄉東民選議員的沈豪傑稱，該封信屬十八鄉鄉事委員會主席的個人立場，就事件區議會內無共識。被問到是否知道，周六會否有人「招呼」示威者，他說「無」，但若收到相關消息，會通知警方。沈豪傑又稱，初步了解警方周六部署，轉述警方稱當日情況可能會「幾嚴重」，會安排足夠人手處理衝突問題，詳細情況會稍後交代。

會上未見八鄉鄉試委員會主席程振明，而十八鄉中區議員梁明堅會後則被問及十八鄉鄉事委員會給予警方的信件中所指的「後果」為何，他並無回應問題。另外，記者會期間，有人到場內以粗言辱罵出席的區議員。

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