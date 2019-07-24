【逃犯條例】文書秘書職系公僕聯署　批警嚴重失職促政府回應五大訴求 (16:43)

政府修訂《逃犯條例》引發多場示威遊行，一群文書及秘書職系公務員近日自發聯署，批評政府漠視社會撤回修訂條例的聲音，並批評警方於7．21元朗襲擊中嚴重失職，促請政府正面回應市民五大訴求。截至下午4時許，約90名文書及秘書職系公務員於連登討論區，上載遮蓋了個人資料、相片的員工證或部門印參與聯署，部分人於遮蓋的紙上寫上訴求。另外，亦有一批社署員工上載了相類的照片及提出相關訴求。
聯署信批評，特區政府自3月強推修訂《逃犯條例》以來，對各界就其質疑和關切充耳不聞，漠視社會撤回修訂條例的聲音，更有意縱容警方使用過量武力，濫權抓捕和平遊行集會的普通市民，「造成絕不必要的創傷及製造白色恐怖」。
聯署信續批評，警方於7．21元朗襲擊中，冷漠回應眾多被襲市民的呼救，更在暴徒襲擊過後才賊過興兵，明顯嚴重失職，直接破壞公眾對公務員的信任。聯署成員表示，極度譴責警方之行為操守，「身為公職人員的我們恥與為伍」。
聯署成員促請政府正面回應市民五大訴求，解決社會問題以避免社會撕裂，亦敦促警方在工作時應保持政治中立、合理、公平及專業地執法，並盡快將施襲者繩之於法以保障市民的安全。
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