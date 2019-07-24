【逃犯條例】文書秘書職系公僕聯署　批警嚴重失職促政府回應五大訴求 (16:43)

聯署信批評，特區政府自3月強推修訂《逃犯條例》以來，對各界就其質疑和關切充耳不聞，漠視社會撤回修訂條例的聲音，更有意縱容警方使用過量武力，濫權抓捕和平遊行集會的普通市民，「造成絕不必要的創傷及製造白色恐怖」。

聯署信續批評，警方於7．21元朗襲擊中，冷漠回應眾多被襲市民的呼救，更在暴徒襲擊過後才賊過興兵，明顯嚴重失職，直接破壞公眾對公務員的信任。聯署成員表示，極度譴責警方之行為操守，「身為公職人員的我們恥與為伍」。

聯署成員促請政府正面回應市民五大訴求，解決社會問題以避免社會撕裂，亦敦促警方在工作時應保持政治中立、合理、公平及專業地執法，並盡快將施襲者繩之於法以保障市民的安全。

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