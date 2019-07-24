【逃犯條例】公共專業聯盟促林鄭成立調查委員會　撤回修例直接對話 (16:24)

黎廣德指出，政府不回應社會訴求，社會的不滿情緒會累積，令香港形勢愈來愈凶險。兩團體在致函林鄭月娥的信件中表示，政府是時候採取行動，為營造合適對話的氣氛，促政府撤回修例，稱政府不願意使用「撤回」字眼，會大大削弱政府的誠意。他們又要求成立獨立調查委員會處理因修例而引起的事件後，下一步行動是重啟政改、落實特首和立法會「真普選」，確保諮詢委員會有代表性和能反映社會不同意見。他們邀請林鄭月娥與成員對話交流。

立法會資訊科技界議員莫乃光表示，他們的訴求與很多人一樣，但林鄭月娥卻不聽，所以要繼續講。他說，時間很重要，現時每日情況正在惡化，香港是國際城市，卻讓國際社會對香港的信心和形象受到很大損害。對於有人稱成立獨立調查委員會調查一連串事件會變成針對警方，莫乃光認為就是因為沒有調查，警民衝突才不斷升級，反問是否可以「幫到警方士氣」。

公共專業聯盟和香港民主促進會主席司馬文表示，與林鄭月娥對話並沒有前設，希望她與示威者、年輕人盡快公開對話。他又呼籲周六（27日）會到元朗參與遊行的市民，帶鮮花，和平地表達訴求，不要有暴力事件。

逃犯條例 相關報道：

促設獨立調查委員會 彭定康：助和解 石永泰：令民怨降溫

中國國防部：關注香港形勢發展 按《駐軍法》處理

曼城傑志友賽網民籲唱《孤星淚》名曲 發起人：歡迎球迷自發行動

陳弘毅斥元朗襲擊無法無天 促政府考慮設獨立調查委員會

外資商會：衝突損營商信心 籲獨立查 生意跌藥房五成、金舖一成 招聘職位減兩成