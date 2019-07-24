【逃犯條例】公共專業聯盟促林鄭成立調查委員會　撤回修例直接對話 (16:24)

公共專業聯盟和香港民主促進會成員今日（24日）去信特首林鄭月娥，表示對近月暴力事件升級和政策制定停頓等非常關注。他們要求政府正式撤回修訂《逃犯條例》，強烈建議成立調查委員會，處理因修例而引起的事件。針對周日（21日）的元朗暴力襲擊事件，他們促請政府盡快成立另一個調查委員會，了解事件因由及指控警方失誤的行動。公共專業聯盟創會主席黎廣德表示，今次調查重要和迫切，因為至今仍有很多市民在惶恐中渡日，認為政府要回應社會關注是否有警員與白衣者有聯繫和配合。
黎廣德指出，政府不回應社會訴求，社會的不滿情緒會累積，令香港形勢愈來愈凶險。兩團體在致函林鄭月娥的信件中表示，政府是時候採取行動，為營造合適對話的氣氛，促政府撤回修例，稱政府不願意使用「撤回」字眼，會大大削弱政府的誠意。他們又要求成立獨立調查委員會處理因修例而引起的事件後，下一步行動是重啟政改、落實特首和立法會「真普選」，確保諮詢委員會有代表性和能反映社會不同意見。他們邀請林鄭月娥與成員對話交流。
立法會資訊科技界議員莫乃光表示，他們的訴求與很多人一樣，但林鄭月娥卻不聽，所以要繼續講。他說，時間很重要，現時每日情況正在惡化，香港是國際城市，卻讓國際社會對香港的信心和形象受到很大損害。對於有人稱成立獨立調查委員會調查一連串事件會變成針對警方，莫乃光認為就是因為沒有調查，警民衝突才不斷升級，反問是否可以「幫到警方士氣」。
公共專業聯盟和香港民主促進會主席司馬文表示，與林鄭月娥對話並沒有前設，希望她與示威者、年輕人盡快公開對話。他又呼籲周六（27日）會到元朗參與遊行的市民，帶鮮花，和平地表達訴求，不要有暴力事件。
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