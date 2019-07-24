選管會調查報告：無法斷定新西選民登記冊何時如何遺失 (14:41)

選管會稱，他們自今年5月底至6月初，檢視了32名現任和前任政府人員的43份書面供辭，以及與22名相關人員舉行8次會面。經過調查後，選管會認為由於事隔多時和缺乏直接證據，因此無從確切斷定涉事選民登記冊何時及如何遺失。

選管會又發現，涉事票站處理選舉文件程序有多個不當及不善之處，例如投票站有關包裝和運送程序的文件紀錄有欠齊全、在指定收集中心沒徹底檢查、把選舉物資從指定收集中心運回選舉事務處倉庫期間未有核實、儲存安排不足、選舉物資倉庫管理欠理想、提取工作有欠系統等。選管會認為，上述不當不善之處，都可能導致選民登記冊遺失。

選管會向選舉事務處提出多項改善建議。當中，選管會認為選舉事務處應優先與相關政府部門，例如政府產業署等，探討如何合併分散各處的倉庫和辦公室。建議又稱，選舉事務處應為投票結束後的包裝和檢查選舉文件工作制定更清晰指引，以及主動引入更現代化和有效的技術，以便妥善管理儲存於選舉事務處倉庫的文件。

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